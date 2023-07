Popakademie Sessions auf YouTube – Popakademie Sessions Staffel 7 – Mit lauten Überraschungen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar

INSERAT

Loewe.one - Deutschlands unabhängiger Energiekosten-Optimierer

Loewe.One

Die Popakademie Sessions gehen in die siebte Runde. Das erfolgreiche Format präsentiert eine Auswahl talentierter Künstler:innen der Popakademie Baden-Württemberg. Zur Feier des 20. Jubiläums der Mannheimer Talentschmiede darf man sich in dieser Staffel zudem auf Auftritte ehemaliger Studierender freuen. Hauptsponsor des Videoformats der

Popakademie ist YouTube.

Kiki Ganzemüller, Manager, EMEA Music Partnerships bei Google: „Wir freuen uns sehr, auch die siebte Staffel der Popakademie Sessions mit Fachwissen und finanziellen Mitteln zu unterstützen. Besonders begeistern uns immer die Genrevielfalt und die unzähligen Ideen der Nachwuchstalente. Der YouTube-Community geht’s genauso, wie über 800.000 Aufrufe bisher zeigen.“

Alex Wolf, Leitung Institut Musik- und Kreativwirtschaftspraxis & Unternehmenskommunikation Popakademie Baden-Württemberg: „Die Popakademie Sessions sind inzwischen zu einem festen Bestandteil der Hochschul-einrichtung geworden. Die Business-Studierenden profitieren von der Kooperation mit YouTube, da sie innerhalb der

Projektwerkstatt das Handwerkzeug einer Liveproduktion erlernen können. Den Musiker:innen bieten die Sessions eine großartige Plattform, sich und ihre Kunst einem breiten Publikum auf dem offiziellen YouTube Kanal der Popakademie zu präsentieren.“

Seit 25. Juni gibt es die erfolgreichen „Popakademie Sessions” in neuer Auflage zu sehen. Die exklusiven Musik-Sessions im Videoformat präsentieren nun zum siebten Mal aufstrebende Talente der Popakademie. Mit bisher über 800.000 Aufrufen haben es die Sessions geschafft, sich mit Hilfe der fachlichen Expertise und finanziellen Unterstützung von YouTube als Live-Videoformat für die Popakademie Baden-Württemberg zu etablieren.

Gedreht wurde die neue Staffel in einer leerstehenden Bar des Stadtquartiers Q6/Q7 im Herzen der Mannheimer Innenstadt. Die moderne Gastronomie-Einrichtung mit Wohnzimmer-Flair dient als Kulisse für die Performances der österreichischen R&B Newcomerin Nnoa, Pop-Rock-Ausnahmetalent Jesse Tellem und der Mannheimer Politpop-

Ikone David Julian Kirchner.

Die Alternative RnB/Pop Künstlerin Nnoa überzeugt durch ihre dynamischen Songs und lädt mit Einflüssen aus Reggaeton und Dancehall zum Tanzen ein. Selbstreflexion, Gefühle und innere Dialoge sind zentrale Elemente in der Musik der österreichischen Newcomerin, die aktuell an der Popakademie studiert. Themen wie die Wahrheit hinter einer vermeintlich

besten Freundschaft („BFF (Best Fake Friend)”) oder die Sehnsucht nach der Leichtigkeit der Kindertage („littlemorelikelittleme”) verarbeitet Nnoa dabei zu hautnahen Hörerlebnissen. David Julian Kirchner ist als kritisch genialer Musiker und Autor nicht mehr aus der Mannheimer Kulturszene wegzudenken. Mit seinem aktuellen Projekt “IG POP” fungieren er und seine Band im Stil einer demonstrierenden Industriegewerkschaft als Sprachrohr für das Prekariat der „Poparbeiter”. Moderne Neuvertonungen Bertolt Brechts („Einheitsfrontlied”) und Erich Weinerts („Die Schlesischen Weber”) sowie eigene Arbeiterlieder rufen auf zum Klassenkampf in der Kreativwirtschaft. Zum 20-jährigen

Jubiläum der Popakademie, an der er einen Teil seiner künstlerischen Laufbahn zubrachte, beehrt er uns in der siebten Staffel mit einer hochdynamischen Performance. Popakademie-Alumnus Jesse Tellem verkörpert Energie, Emotion und ganz viel Positivität.

Zum Ende seiner Studienzeit legte er mit seiner Debüt-Single „Heart Shaped Hole” einen Raketenstart in das Deutsche Pop-Universum hin. Schmerz und Negativität aufzunehmen, daran zu wachsen und noch stärker weiterzumachen, ist das, was Jesse Tellem antreibt und den Charakter seiner Musik nachhaltig prägt. Seine energiegeladene Jesse-Tellem-Show

präsentiert er in der Jubiläumsstaffel der Popakademie Sessions.

Konzipiert und produziert werden die Sessions von Studierenden des Musikbusiness-Studienganges der Popakademie im Rahmen der Projektwerkstatt: die siebte Staffel von Teo Uhrig, Pia Schmoll und Sebastian Reimann. Das Projekt wird außerdem von Velvont, einer Boutique Agentur für Content Strategien in Berlin, unterstützt. Dominik Thumfart, Absolvent

des Masterstudiengangs Music & Creative Industries der Popakademie und Managing Director bei Velvont, agiert dabei als Projektleiter der Sessions.

Seit 25. Juni auf dem YouTube Kanal der Popakademie:

https://www.youtube.com/@PopakademieBadenWurttemberg

(Jesse Tellem Credits: Hannah Bechmann)

(David Julian Kirchner Credits: Hannah Bechmann)

(NNOA Credits: Hannah Bechmann)

Quelle: Popakademie Baden-Württemberg