Krüger rockt! den Heidelberger Schlosshof

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/pm AntUrb) – Das Open Air Restaurant im Heidelberger Schlosshof serviert Best of Rock’n’Roll mit BBQ Wenn Harald Krüger mit seiner Band Hits von Chuck Berry oder Little Richard anstimmt, dann ist ihm ein Chor unter den Gästen meist gewiss. „Der beste Jerry Lee Lewis der Republik“ wie ihn die Süddeutsche Zeitung einmal betitelte, lässt es am 28. Juli im Schlosshof mit allem, was die Fünfziger zu bieten haben, erheblich krachen. Legendär sind Harald „Lee“ Krügers PianoShow-Einlagen mit Händen, Füßen und anderen Körperteilen. Spaß und gute Laune sind hier vorprogrammiert. Genauso wie der Beat im Gaumen: Denn das August-Highlight im Schlosshof verwandelt die Heidelberger Schloss Gastronomie zudem in eine große Barbecue-Arena. Martin Scharff, Spitzenkoch im Heidelberger Schloss, hat sich dafür hochkarätige Grillprofis geladen, die ihn am Holzkohlegrill, am Smoker und an den Feuerplatten unterstützen. Während Andreas Braun das Beste vom Fleisch von seinem Big Green Egg serviert, heizt Grillmeister Christian Münz an den Feuerplatten ein und Spitzenkoch Patrick Maus präsentiert vegane Grillspezialitäten. Die heißen BBQ-Freuden werden begleitet von der „Lergenmüller Weinkollektion“, die vom Schloss Reinhartshausen im Rheingau über die Insel Mariannenaue bis zum Sankt Annaberg in der Pfalz, ein umfangreiches Spektrum bietet. Ein Abend der Superlative für Freunde des gehobenen Barbecue-Vergnügens mit Rock ‚n’ Roll-Hits zum

Mittanzen und Mitsingen.

Tickets all inclusive buchbar unter: www.heidelberger-schloss-gastronomie.de