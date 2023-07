Speyer – Verkehrshinweise und ÖPNV während des Brezelfests vom 6. bis 11. Juli 2023

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Aufgrund des diesjährigen Brezelfestes vom 6. bis 11 Juli 2023 müssen Verkehrsbeschränkungen vorgenommen werden. Die Eröffnung des Brezelfestes findet am Donnerstag, 6. Juli 2023 mit einem Festumzug vom Altpörtel über Maximilianstraße und Domplatz bis auf das Festgelände statt.

Busverkehr

Der Busverkehr wird beim Eröffnungszug am 6. Juli von 17.00 Uhr bis ca. 18.30 Uhr ab dem Postplatz umgeleitet.

Im Einmündungsbereich Klipfelsau/Industriestraße wird eine Haltestelle für die Linienbusse mit folgendem Busfahrplan eingerichtet.

Donnerstag auf Freitag bis 00.00 Uhr (letzte Abfahrt innerhalb Speyer) / 00.07 Uhr (letzte Abfahrt nach Römerberg Mechtersheim)

Freitag auf Samstag bis 01.45 Uhr (letzte Abfahrt innerhalb Speyer) / 02.07 Uhr (letzte Abfahrt nach Römerberg Mechtersheim)

Samstag auf Sonntag bis 01.45 Uhr (letzte Abfahrt innerhalb Speyer) / 02.07 Uhr (letzte Abfahrt nach Römerberg Mechtersheim)

Sonntag auf Montag bis 01.45 Uhr (letzte Abfahrt innerhalb Speyer) / 02.07 Uhr (letzte Abfahrt nach Römerberg Mechtersheim)

Montag auf Dienstag bis 01.45 Uhr (letzte Abfahrt innerhalb Speyer) / 02.07 Uhr (letzte Abfahrt nach Römerberg Mechtersheim)

Dienstag auf Mittwoch bis 01.00 Uhr (letzte Abfahrt innerhalb Speyer) / 01.07 Uhr (letzte Abfahrt nach Römerberg Mechtersheim)

Aufgrund von Straßensperrungen können am Sonntag, 9. Juli 2023 einige Bushaltestellen im Innenstadtbereich nicht bedient werden. Die öffentlichen Verkehrsträger werden an den Haltestellen entsprechende Hinweise anbringen.

Taxi

Der Taxistand befindet sich wie gewohnt am Ende der Steingasse zur Klipfelsau.

Auto

Parkplatzsuchende erhalten über das Parkleitsystem die notwendigen Informationen und werden zu den ausgewiesenen Besucherparkplätzen geführt. Als Besucherparkplätze stehen der Parkplatz am Naturfreundehaus, der Parkplatz am Technik-Museum und das Parkgelände am Bademaxx mit insgesamt über 2.000 Stellflächen zur Verfügung. Der Parkplatz am Naturfreundehaus ist gebührenpflichtig, auch für Inhaber*innen von Monats- und Jahresparkscheinen.

Der Brezelfestumzug am Sonntag, 9. Juli 2023 stellt sich in der Burgstraße und teilweise in der Friedrich-Ebert-Straße auf. Der Straßenzug wird daher an diesem Tag bereits ab 08.00 Uhr für den Individualverkehr gesperrt sein.

Der Umzug beginnt gegen 13.30 Uhr und führt über die Friedrich-Ebert-Straße – Wormser Landstraße – Hirschgraben – Bahnhofstraße – Postplatz – Maximilianstraße, Domplatz zur Industriestraße/Karl-Leilling-Allee, wo im Bereich des Festplatzes die Auflösung in die Karl-Leilling-Allee und Lindenstraße erfolgt.

Wegen des ab 12.00 Uhr stattfindenden Brezelfeststraßenlaufes (Hauptlauf) am Sonntag, 9. Juli 2023 muss die Laufstrecke Maximilianstraße – Große Himmelsgasse – Johannesstraße – Armbruststraße – St.-Gudio-Stifts-Platz – Hirschgraben – Bahnhofstraße – Postplatz – Maximilianstraße bereits ab 11.30 Uhr für den Individualverkehr gesperrt werden.

Die Festumzugsstrecke wird spätestens um 13.00 Uhr gesperrt.

Im Aufstellungsbereich und entlang der Zugstrecke sind Haltverbote ausgeschildert. Um einen reibungslosen Veranstaltungsablauf zu gewährleisten und auch Beschädigungen an parkenden Fahrzeugen zu vermeiden, bittet die Stadtverwaltung alle Anwohnenden und Besuchenden, die Haltverbotsbeschilderung zu beachten.

Fahrrad

Für den Fahrradverkehr wird ein Zweiradparkplatz im Sackgassenbereich der Karl-Leilling-Allee ausgewiesen.

Die Fahrradfahrenden werden gebeten, ihre Zweiräder auf diesem Zweiradparkplatz und nicht im Bereich der Klipfelsau/Treppenaufgänge (Notausgänge) abzustellen.

Bahnhof

Der Bahnhof ist am Sonntag, 9. Juli 2023 von 13.30 Uhr bis etwa 17.00 Uhr wegen des Brezelfestumzuges nur eingeschränkt (fußläufig) erreichbar.

Anmerkungen für Rollstuhlfahrende und schwerstbehinderte Menschen

Schwerbehinderten mit entsprechendem Parkausweis stehen mit dem Domgartenparkplatz, der Großen Pfaffengasse, Großen Himmelsgasse, St.-Guido-Stifts-Platz und der Mühlturmstraße direkt an der Umzugsstrecke liegende Behindertenparkplätze zur Verfügung.

Weiterhin wird die Stadtverwaltung Speyer im Bereich der Maximilianstraße 12 (Rathaus) ein abgesperrtes Areal für diese Personengruppen und deren Begleitpersonen zur Verfügung stellen.

In unmittelbarer Nähe dazu befindet sich im Kulturhof des Rathauses eine behindertengerechte Toilettenanlage.