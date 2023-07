Mannheim – Young Rebels – 25 Jugendliche, die die Welt verändern mit Benjamin und Christine Knödler

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadtbibliothek Mannheim lädt im Rahmen von „BUGA macht Schule” dazu ein, am Freitag, 7. Juli 2023 um 11.00 Uhr Bühne Freizeitwiese, Luisenpark sich von 25 besonderen Jugendlichen inspirieren zu lassen. Die Autor*innen Benjamin und Christine Knödler stellen die beeindruckenden Biographien vor. Greta Thunberg ist 16, als sie mit ihrem Schulstreik für die Umwelt weltweite Klimaproteste auslöst. Der 14-jährige Netiwit Chotiphatphaisal gründet eine Zeitung, um sich in Thailand für Demokratie, Redefreiheit und eine Bildungsreform einzusetzen. Malala Yousafzai bloggt von der Unterdrückung der Frauen in Pakistan als sie 11 ist. Und Felix Finkbeiner entwickelt in der 4. Klasse seine Idee, dass Kinder in jedem Land eine Million Bäume pflanzen sollten. Für die Teilnahme an der Veranstaltung ist nur ein BUGA 23-Ticket notwendig. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bei Regen findet die Veranstaltung in der Baumhainhalle statt.

Die Autor*innen:

Benjamin Knödler, 1991 geboren, studierte Philosophie und Sozialwissenschaften an der Humboldt-Universität zu Berlin. Er arbeitet als freier Journalist und ist Online- und Community-Redakteur bei der Wochenzeitung „Der Freitag”. Christine Knödler, 1967 geboren, arbeitet als freie Journalistin, Kritikerin und Moderatorin. Sie schreibt und ediert für Verlage, Zeitungen, Zeitschriften und den Deutschlandfunk. Im Hanser Kinderbuch hat sie mit Reinhard Michl Schnurren und Kratzen – Geschichten von Katzen (2013) herausgegeben. Christine Knödler lebt in München.