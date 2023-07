Landau – #lösungsfinder: It’s a match! – Veranstaltung der Arbeitsagentur

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Noch keinen Plan für die Zukunft? Kein Problem! Das Team der Berufsberatung der Agentur für Arbeit Landau und weitere Gäste bieten am Mittwoch, den 19. Juli, zwischen 10 und 14 Uhr, in und vor der Agentur für Arbeit Landau, Johannes-Kopp-Str. 2, zahlreiche Möglichkeiten an, um das Richtige zu finden.

Egal ob Ausbildung, Studium oder Überbrückungsmöglichkeiten zwischen Schule und Beruf – Jugendliche erwartet ein tolles Programm mit Spiel, Spaß und Spannung, verschiedene interaktive Stationen, persönlichem Gesundheitscheck Up, handmade Berufen zum Mitmachen, VR-Brillen und einiges mehr.

Die Berufsberaterinnen und Berufsberater sind mit vor Ort, bieten individuelle Beratung und informieren über noch freie Ausbildungsstellen für Sommer 2023, Überbrückungsmöglichkeiten zwischen Schule und Beruf und vieles mehr.

„Also, einfach vorbeikommen und sich überraschen lassen“, so Sabrina Niebes, Berufsberaterin bei der Agentur für Arbeit Landau. „Willkommen sind alle Jugendliche, Eltern oder einfach Interessierte zu den Themen Berufswahl und Berufsberatung“. Wer für dieses Jahr noch einen Ausbildungsplatz sucht, ist hier ebenfalls genau richtig und kann sich einen Überblick über alle noch offenen Ausbildungsstellen verschaffen und Lösungen für sich finden.

Mehr Informationen zur Veranstaltung gibt es auf der Homepage der Agentur für Arbeit Landau: www.arbeitsagentur.de/vor-ort/landau