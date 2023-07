Einladung: Klassenduell 2023: Entscheidendes Quiz an der Hochfeldschule in Gartenstadt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar

Zwei vierte Klassen aus der Hochfeldschule in Gartenstadt haben ein Schulhalbjahr fleißig zehn Jugendbücher aus der Bücherkiste der Stadtteil-Bibliothek Gartenstadt gelesen und Fragen geübt, damit sie für das entscheidende Duell fit sind. Nun steht das Klassenduell 2023 an.

Die Schüler*innen treffen sich dazu am

Montag, 10. Juli 2023, 10.15 Uhr,

Stadtteil-Bibliothek Gartenstadt, Königsbacher Straße 14.

Dann stellt sich heraus, welche Klasse die zehn Jugendbücher am besten kennt. Es treten jeweils zwei Expert*innengruppen eines Buches gegeneinander an. Eine Jury entscheidet, wer am schnellsten den Buzzer gedrückt hat und die Frage beantworten darf. Die Klasse mit den meisten Punkten gewinnt. Die Siegerklasse bekommt einen Preis und eine Urkunde. Jedes Kind erhält eine Teilnehmerurkunde und eine kleine Überraschung. Die Moderation übernimmt Cosplay-Weltmeisterin und Bibliothekarin Annabell Huwig. Finanziell getragen wird das Klassenduell von der BürgerStiftung Ludwigshafen, die am 10. Juli ebenfalls vertreten sein wird.

Zum Hintergrund

Mit großem Erfolg startete die Stadtbibliothek Ludwigshafen 2013 mit dem neuen Leseförderprojekt “Klassenduell”, um die Lesefreude bei Grundschulkindern zu steigern. 2023 findet das “Klassenduell” nun zum ersten Mal in der Stadtteil-Bibliothek Gartenstadt statt und ist nicht mehr aus dem Veranstaltungsangebot der Stadtbibliothek Ludwigshafen wegzudenken. Das in den Stadtteil-Bibliotheken entwickelte Projekt wird parallel auch in der Zentralbibliothek angeboten. Das Konzept erhielt 2014 vom Bundesverband für Bildung, Wissenschaft und Forschung e.V. den “Innovationspreis Bildung” und wurde für das herausragende Engagement zum Thema Bildung ausgezeichnet.

Quelle: Stadt Ludwigshafen am Rhein