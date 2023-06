Seilbahn in Heidelberg – Beharrlichkeit zahlt sich aus SPD-Fraktion freut sich über Machbarkeitsstudie des VRN

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar. Endlich nimmt das Thema Seilbahn Fahrt auf in Heidelberg, darüber freut sich die SPD-Fraktion natürlich und will auch gleich die nächsten Schritte einleiten . „Wir haben bereits einen Antrag in die Haushaltsberatungen eingebracht, in dem wir ein Gutachten zur Erhebung der notwendigen Daten zur Realisierung der Seilbahn beauftragen wollen. Auch das Fassen eines Grundsatzbeschluss des Gemeinderates werden per Antrag einfordern“, so Sören Michelsburg, stellv. Fraktionsvorsitzender und verkehrspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion.

Fraktionsvorsitzende Anke Schuster freut sich, dass nun auch die Verwaltung plötzlich Feuer und Flamme ist für die Seilbahn Idee und erinnert sich: „Das war vor knapp 5 Jahren als wir die Seilbahn Idee im Kommunalwahlkampf erstmals so richtig aufgebracht haben, ganz anders. Wir wurden belächelt, gerade auch von den anderen großen Parteien und Fraktionen.“ Sören Michelsburg ergänzt: „Das ist doch nicht Euer Ernst? Mussten wir uns immer wieder anhören.“ Aber die SPD-Fraktion blieb dran am Thema. „Damals wie heute haben wir das große Potenzial in der Seilbahn als sinnvolle und effektive Ergänzung des ÖPNV-Angebots gesehen, in einer Stadt, deren Straßen eng sind und es keine großen Erweiterungsmöglichkeiten gibt.“, so Anke Schuster.

Schnell, da hoch oben staufrei durch die Stadt, ca. 6000 Personen pro Stunde und deutlich weniger Kosten als z.B. Brückenbauwerke waren die Argumente der SPD. Auch hatte die SPD-Fraktion von Anfang an die Trasse Neuenheimer Feld, Wieblingen und später bis hin zu PHV ins Spiel gebracht. „Mit den Ergebnissen der vom VRN beauftragten Machbarkeitsstudie wurden wir nun bestätigt. Das fühlt sich natürlich gut an!“, so Sören Michelsburg.

Fraktionsvorsitzende Anke Schuster hofft, dass es nun einfacher wird, Mehrheiten für die Seilbahn Anträge zu finden. In der Vergangenheit musste bei den anderen Fraktionen immer erst große Überzeugungsarbeit geleistet werden. „ Immer wieder mussten wir als SPD-Fraktion z.B. im Prozess des Masterplan Neuenheimer Feld Prüfanträge stellen, dass das Thema Seilbahn bei den Planungen nicht unter den Tisch fällt.“, so Anke Schuster.

Die SPD-Fraktion ist sich sicher, dass ohne ihre Beharrlichkeit das Thema Seilbahn im Gemeinderat wie bei der Verwaltungsspitze längstens begraben worden wäre – unser Einsatz in den vergangenen Jahren hat sich damit mehr als gelohnt! Mit 75% Bundesförderung könnte eine Realisierung nun in greifbare Nähe rücken. Damit wäre Heidelberg dann wieder einmal Vorreiterin in Sachen smarte Lösungen für eine effektive Mobilitätswende, da ist sich die SPD sicher.

Quelle SPD Heidelberg