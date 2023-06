Rhein-Pfalz-Kreis – Feierliche Verabschiedung von Bürgermeister Hans-Dieter Schneider in Mutterstadt

Rhein-Pfalz-Kreis / Mutterstadt / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitag, den 30.06.2023, wurde im Rahmen eines Ehrenabends der Bürgermeister von Mutterstadt Hans-Dieter Schneider (SPD) feierlich verabschiedet. Hans-Dieter Schneider war 16 Jahre im Amt und trat bei der letzten Wahl nicht mehr an. Sein Nachfolger im Bürgermeisteramt wird Thorsten Leva ebenfalls SPD. Er setzte sich bei der Wahl im ersten Durchgang gegen zwei Mitkandidaten durch. Im Beisein von vielen Gästen wurde er am heutigen Abend vereidigigt und in das Amt des Bürgermeisters eingeführt. Musikalisch umrahmt wurde der Abend im Palatinum von der Blaskapelle Mutterstadt und dem Handharmonika Club Mutterstadt. Sein Amt tritt er am 01.Juli an.







