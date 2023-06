Neustadt – Neuer Pachtvertrag für den Gastronomiebetrieb auf dem Hambacher Schloss

Neustadt / Hambach / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die Stiftung Hambacher Schloss setzt die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Eventgastro Pfalz GmbH fort. Die Vorstandsvorsitzende der Stiftung, Staatssekretärin Simone Schneider, und der

Geschäftsführer und Inhaber der Eventgastro Pfalz GmbH, Max Darstein, unterzeichneten am 29. Juni 2023 einen Pachtvertrag über fünf Jahre, der die Pacht des Restaurants 1832 und Nutzungskontingente

für Veranstaltungen im Schloss beinhaltet.

„Max Darstein und sein Team sind ein Gewinn für das Hambacher Schloss. Bereits seit März 2022 ist Max Darstein für die Gastronomie im Hambacher Schloss verantwortlich und überzeugt mit seinem

Engagement. Der neue Vertrag gestaltet die künftige Zusammenarbeit wegweisend und gibt der Stiftung viel Spielraum, um ihre Aktivitäten und museumspädagogischen Angebote noch weiter

auszuweiten“, zeigt sich Staatssekretärin Simone Schneider erfreut über die Fortsetzung der Zusammenarbeit.

„Ein Gastronom, der sowohl eine gute Tagesgastronomie für die Schloss- und Veranstaltungsbesucher anbietet als auch die professionelle Planung und Durchführung von Privatfeiern und

Firmenveranstaltungen gewährleistet, steigert die Attraktivität des Hambacher Schlosses als Veranstaltungsort“, ergänzt der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Hans-Ulrich Ihlenfeld.

Der nun geschlossene Pachtvertrag schließt an eine Interimsvereinbarung an, die zum 31. Dezember 2023 ausläuft.

Der gastronomisch erfahrene Pfälzer Max Darstein freut sich über die längerfristige Perspektive und ist voller Tatendrang: „Mein Team und ich, wir haben uns sehr gut im Hambacher Schloss eingelebt

und schätzen die Synergieeffekte mit dem Team und der Arbeit der Stiftung sehr. Uns liegt die Versorgung der Tagesgäste mit regionalem und saisonalem Essen, Pfälzer Weinen und zuvorkommendem Service ebenso am Herzen wie die persönliche Betreuung der vielen Privat- und Firmenfeiern sowie die Durchführung eigener kultureller Veranstaltungen.“

Nähere Informationen zu Veranstaltungen sowie zum gastronomischen Angebot finden sich unter www.hambacher-schloss.de (Stiftung Hambacher Schloss) sowie unter www.hambacherschloss.eu

(Eventgastro Pfalz GmbH).

Foto: (v.l.) die Vorstandsvorsitzende der Stiftung, Staatssekretärin Simone Schneider, der Geschäftsführer und Inhaber der Eventgastro Pfalz GmbH, Max Darstein, und der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Stiftung, Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld. Im Hintergrund befindet sich das Restaurant 1832.

INSERAT

Loewe.one - Deutschlands unabhängiger Energiekosten-Optimierer

Loewe.One

Quelle: Stiftung Hambacher Schloss