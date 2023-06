Mannheim – Andrea Michels neue Geschäftsführerin der Sportregion Rhein-Neckar e.V.

Mannheim/Metropolrgion Rhein-Neckar. Am 3. Juli übernimmt Andrea Michels die Geschäftsführung der Sportregion Rhein-Neckar e.V.. Die bisherige Leiterin der Fachgruppe Kultur und Sport bei der Stadt Wiesloch wird damit Nachfolgerin von Stephanie Wirth, die das Netzwerk fast acht Jahre lang leitete. Mit der Übernahme der Geschäftsführung und des Tagesgeschäfts beginnt für Andrea Michels ihre hauptamtliche Tätigkeit bei der Sportregion. Die Sportwissenschaftlerin bringt durch ihre bisherigen Aufgaben bei der Stadt Wiesloch viel Erfahrung bei der Zusammenarbeit mit Ver- einen mit, da sie dort auch das Vereinsbüro leitete. Sie verfügt über hervorragende Referenzen im Bereich Eventmanagement. So war Andrea Michels als Projektleiterin der Turnfest-Akademie beim Internationalen Deutschen Turnfest eingebunden und organisierte den Kongress „Vision Bewegungskinder“ in Heidelberg.

„Andrea Michels ist innerhalb der Sportregion schon hervorragend vernetzt und deshalb genau die Richtige für diese Aufgabe. Sie kennt Sportler, Förderer und Mandatsträger und wird sich schnell als Geschäftsführerin einarbeiten. Ich freue mich, dass der Übergang frühzeitig eingeleitet werden konnte und so reibungslos verlief“, so der Vorsitzende der Sportregion Rhein-Neckar und Oberbürgermeister von Heidelberg Prof. Dr. Eckart Würzner.

Die bisherige Geschäftsführerin Stephanie Wirth widmet sich neuen Aufgaben bei der Stadt Mannheim, wo sie beim Fachbereich Organisation und Personal als Gesundheitsmanagerin im zentralen Betrieblichen Gesundheitsmanagement tätig sein wird. Während ihrer Zeit bei der Sportregion konnte sie durch zahlreiche Netzwerkveranstaltungen eine attraktive Kommunikationsplattform für alle Beteiligten schaffen und den SportAward Rhein-Neckar weiterentwickeln. „Sie hat mit ihrem unermüdlichen Einsatz das Netzwerk in den letzten Jahren geprägt“, so Würzner. Andrea Michels wurde den Mitgliedern bereits im April auf der 19. Mitgliederversammlung als neue Geschäftsführerin vorgestellt. Dort wurde auch Stephanie Wirth verabschiedet.

Der Verein Sportregion Rhein-Neckar im Überblick

Die Metropolregion Rhein-Neckar besteht aus vielen sportlich-engagierten Vereinen, Unternehmen, Kommunen und einer sportbegeisterten Bevölkerung. Der gemeinnützige Verein Sportregion Rhein-Neckar nutzt diese vorhandenen Potentiale und bildet ein länderübergreifendes Netzwerk für die Akteure des Sports in der Rhein-Neckar-Region. Seit der Gründung

im Jahr 2004 gilt der Anspruch des Vereins, Rhein-Neckar als Region mit hoher Lebensqualität besser zu positionieren, die regionale Identität nachhaltig zu stärken und die Zusammenarbeit im Sport zukunftsorientiert weiterzuentwickeln. Um dem gerecht zu werden, ermöglicht die Sportregion Rhein-Neckar e. V. ihren über 200 Mitgliedern aus den Bereichen Breiten- und Spitzensport, Wirtschaft, Wissenschaft und Kommunen einen branchen- und sportartenübergreifenden Austausch. Nach dem Motto „Gemeinsam die Region bewegen“ organisiert der Verein mit seinen vier Beiräten regelmäßige Netzwerktreffen, bei denen aktuelle Themen, Ideen und Probleme besprochen und gemeinsame Projekte initiiert werden. Den 24-köpfigen Vereinsvorstand führt Prof. Dr. Eckart Würzner, Oberbürgermeister der Stadt Heidelberg, mit seinen Stellvertretern Dr. Ulrich Becker (Vize-Präsident Sportbund Pfalz e.V.), Gregor Greinert (CEO alugha.com), Ralf Eisenhauer (Bürgermeister Stadt Mannheim) und Prof. Dr. Henning Plessner (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Institut für Sport und Sportwissenschaft).