Mannheim – Wasserstoffstudie für die Metropolregion Rhein-Neckar – Statement von IHK-Präsident Manfred Schnabel

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Wasserstoff ist ein zentraler Baustein zur Dekarbonisierung der Wirtschaft der Region. Dafür ist es unerlässlich, dass der Aufbau entsprechender Strukturen in der Region rasch anläuft und sich so eine Art ‘Wasserstoff-Ökosystem‘ vor Ort bilden kann. Die Häfen Mannheim und Ludwigshafen spielen dabei eine wichtige Rolle, vor allem bis zum geplanten Anschluss der Metropolregion an das europäische Wasserstoffnetz im Jahr 2030. Auch hier brauchen wir das viel beschworene Deutschland-Tempo.

Wir sind froh, dass mit der jetzt vorgelegten Studie ein weiterer Baustein für die ökologische Transformation der Region vorliegt. Unsere Stromstudie aus dem vergangenen Jahr hatte bereits das Grünstrom-Potenzial für die Wasserstofferzeugung vor Ort ermittelt. Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist zwingende Voraussetzung für die Produktion grünen Wasserstoffs. Auch hier brauchen wir mehr Tempo.

Quelle IHK Rhein-Neckar.