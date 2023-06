Heidelberg – Internationales Literaturfestival Heidelberg feeLit vom 28. Juni bis 2. Juli: Hochkarätige Autoren präsentieren ihre Werke

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Offen, familienfreundlich und locker: Ein Fest für die Menschen in Speyer – so soll der Bürgerschaftsempfang sein, der in diesem Jahr erstmals am Freitag, 30. Juni 2023, von 14 bis 18 Uhr im Garten und Foyer der Stadthalle stattfinden wird. Eingeladen ist die … »