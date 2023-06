Ludwigshafen – Termine der Freireligiösen Landesgemeinde Pfalz für Juli + August 2023

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Termine der Freireligiösen Landesgemeinde Pfalz für Juli + August 2023

Freireligiöse Landesgemeinde Pfalz

Freitag, 07. Juli 2023, 14.45 Uhr

Bad Dürkheim, Eingang Saline

Besuch der Bad Dürkheimer Saline

Die Freiluftinhalation im Gradierwerk des Bad Dürkheimer Kurparks fördert durch die heilsame Wirkung der Soletröpfchen die Gesundheit von Atemwegen und Haut und – laut Eigenwerbung – auch das innere Wohlbefinden. Die Anreise erfolgt individuell. Bitte anmelden:  0621 512582 oder pfalz@freireligioese.de

Freireligiöse Gemeinde Ludwigshafen

Mittwoch, 26. Juli 2023, 16.30 Uhr

Bobenheim-Roxheim, Parkplatz Silbersee

Walking – Treff – Anita Stahl

Bitte anmelden:  0621 512582 oder pfalz@freireligioese.de

Freireligiöse Gemeinde Ludwigshafen

Mittwoch, 09. August 2023, 11.30 Uhr

Ludwigshafen, Johannes-Ronge-Haus, Wörthstr. 6 a

Pasta – Treff – Marlene Siegel

Am Mittwoch, den 09. August lädt Landessprecherin Marlene Siegel von 11.30 bis 12.30 Uhr zum freireligiösen Pasta – Treff in den Johannes-Ronge-Saal ein. Wir wollen miteinander ins Gespräch kommen, oder – wie der Pfälzer sagt: „dischbedieere und filosofieere“ – und gestärkt nach der Mittagspause in den Tag gehen. Wir bitten um Anmeldung unter  0621 512582 / pfalz@freireligioese.de.

Freireligiöse Gemeinde Ludwigshafen

Mittwoch, 09. August 2023, ab 15.00 Uhr

Ludwigshafen, Johannes-Ronge-Haus, Wörthstr. 6 a

Steinfiguren basteln – Marlene Siegel und Jürgen Kofink

Wir wollen lustige Figuren aus Steinen herstellen. Dazu dürfen Sie mitbringen: selbst gesammelte Steine und Zapfen, aber auch Eicheln und anderes, was in der Natur gefunden und ihr entnommen werden kann, ohne dass sein Fehlen diese beeinträchtigt. Auch bunte Fäden, Glitzer, Wackelaugen, Pfeifenreiniger, Draht, Pinsel und Acrylfarben dürfen gerne unser Angebot ergänzen. Bitte anmelden:  0621 512582 oder pfalz@freireligioese.de

Freireligiöse Landesgemeinde Pfalz

Freitag, 11. August 2023, 14.45 Uhr

Bad Dürkheim, Eingang Saline

Freireligiöse Landesgemeinde Pfalz

Samstag, 12. August 2023, 15.00 Uhr

Maudacher Bruch, Treffpunkt: Parkplatz Bruchfesthalle

Jahreszeitwanderung – Anita Stahl

Vom Parkplatz an der Bruchfesthalle wandern wir zum Baum, welcher vom Freireligiösen Wohlfahrtsverband und der Landesgemeinde an den „Grünen Kreis e.V. Ludwigshafen“ gespendet wurde, um den Michaelsberg herum oder drüber weg (je nach Wetterlage). Die Tour umfasst ca. 5 – 6 km. Zum Abschluss planen wir gegen 17.30 Uhr eine Einkehr in der Vereinsgaststätte TV Maudach, Riedstr. 2a. Damit wir genügend Plätze in der Gaststätte reservieren können, bitten wir um Anmeldung unter  0621 512582 oder pfalz@freireligioese.de

Freireligiöser Wohlfahrtsverband

Dienstag, 15. August 2023, 15.00 Uhr

Ludwigshafen, Johannes-Ronge-Haus, Wörthstr. 6 a

Offenes Singen – Marlene Siegel

Der Chor unter Leitung von Landessprecherin Marlene Siegel trifft sich zum Offenen Singen. Jede/r Sangeslustige ist dazu herzlich willkommen! Bitte anmelden:  0621 512582 oder pfalz@freireligioese.de

Freireligiöse Landesgemeinde Pfalz

Donnerstag, 17. August 2023, 16.00 Uhr

Ludwigshafen, Johannes-Ronge-Haus, Wörthstr. 6 a

Einzelberatung für Trauernde – Marlene Siegel

Bitte anmelden unter:  0621 512582 oder pfalz@freireligioese.de

Freireligiöser Wohlfahrtsverband

Montag, 21. August 2023, 14.00 Uhr

Haupteingang Herzogenriedpark

Spaziergang im Ebertpark

Am Montag, den 21. August wollen wir einen Spaziergang durch den Ebertpark unternehmen und treffen uns hierzu um 14.00 Uhr am Haupteingang. Nach dem Spaziergang treffen wir uns am Kiosk der Minigolfanlage zu einem kalten Getränk oder Eis. Anmeldung unter pfalz@freireligioese.de oder  0621-51 25 82.

Freireligiöse Landesgemeinde Pfalz

Dienstag, 22. August 2023, 18.00 Uhr

Ludwigshafen, Johannes-Ronge-Haus, Wörthstr. 6 a

Infoabend Jugendweihe / Jugendfeier 2024

Jugendliche, die in diesem Jahr 14 Jahre alt werden, können im Frühjahr 2024 an der Freireligiösen Jugendweihe teilnehmen. Für nicht konfessionell gebundene Jugendliche bietet die Landesgemeinde eine Feier zum Erwachsen werden, eine Jugendfeier, an. Auf einem Infoabend im Johannes-Ronge-Haus Ludwigshafen können Sie von Landessprecherin Marlene Siegel mehr über diese Feiern erfahren. Bitte anmelden:  0621 512582 oder pfalz@freireligioese.de

Freireligiöse Gemeinde Ludwigshafen

Mittwoch, 23. August 2023, 16.30 Uhr

Edigheim, ab Parkplatz Friedhof

Walking – Treff – Anita Stahl

Bitte anmelden:  0621 512582 oder pfalz@freireligioese.de

Freireligiöse Gemeinde Ludwigshafen

Sonntag, 27. August 2023, nachmittags

Ludwigshafen, Parkinsel, Luitpoldhafen

Spaßregatta am Hafenfest

Wie schon seit Jahren sind wir bei der diesjährigen Hafenfest-Spaßregatta im Luitpoldhafen auch wieder dabei und gehen mit der „Schwimmenden Flamme“ an den Start. Wer bei dem Aufbau und bei der Regatta mitmachen, bzw. mitschwimmen möchte, meldet sich bitte bei Landessprecherin Marlene Siegel,  0621-512582 oder marlene.siegel@freireligioese.de.