Mannheim – Neuer Kreisvorsitz: Klara Scheffler und Hamun Zourmand bilden die Doppelspitze der Jusos Mannheim

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(pm Jusos Mannheim) – Am 24. Juni 2023 wählten die Jusos Mannheim auf ihrer Jahreshauptversammlung ihren neuen Kreisvorstand. Als Doppelspitze wurden die Volontärin Klara Scheffler (23) und Hamun Zourmand (23), Referent im Landtag Baden-Württemberg, gewählt. Gemeinsam mit den fünf neu gewählten stellvertretenden Vorsitzenden Shirin Ziden (22), Florian Wintersohl (20), Dana Indreica (29), Niels Truhöl (24) und Philip Raubach (24) führen sie den Kreisverband der Jungsozialist*innen in Mannheim. Rund 50 Gäste aus Stadtgesellschaft und Politik besuchten die Veranstaltung mit anschließendem Grillfest im Innenhof des Wahlkreisbüros der Bundestagsabgeordneten Isabel Cademartori. Grußwörter hielten der Oberbürgermeisterkandidat und SPD-Fraktionsvorsitzender Thorsten Riehle, die SPD-Landtagsabgeordneten Dr. Boris Weirauch und Stefan Fulst-Blei sowie die Juso Landesvorsitzende Lara Herter. Auch die Vertreter*innen der SPD-Gemeinderats-fraktion Dr. Melanie Seidenglanz, Andrea Safferling und Bernhard Boll zählten zu den Gästen. In den vergangenen Wochen und Monaten waren die Jusos eine tragende Säule des sozialdemokratischen Oberbürgerwahlkampfes. Zwei weitere Wochen Wahlkampf stehen ihnen bevor, in denen sie alle Kräfte mobilisieren, um die Stichwahl am 9. Juli für Thorsten Riehle zu entscheiden. In der darauffolgenden Zeit wollen Scheffler und Zourmand den Fokus ihres Verbandes vor allem auf junge Inhalte und junges Personal richten. 2024 sei ihr klares Ziel so viele junge Menschen wie möglich in den Mannheimer Gemeinderat zu wählen.

„Meine Vision für die Jusos in Mannheim ist klar: Wir wollen eine Vorreiterrolle einnehmen, wenn es um progressive Politik geht. Wir wollen eine starke und einflussreiche Kraft sein, die für die Interessen junger Menschen kämpft und ihre Stimmen in die politischen Entscheidungsprozesse einbringt. Dafür braucht es Jusos im Gemeinderat“, erklärt Klara Scheffler, Kreisvorsitzende der Jusos Mannheim.

