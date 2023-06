Mannheim – Abschied nach 60 Jahren: „Wir feiern heut‘ ein Fest“ – Abschiedsfest von der Kita Löwenzahn in der Schwarzwaldstraße – Sie wird ab den Sommerferien geschlossen.

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Nach 60 Jahren vertrauensvoller Arbeit mit Kindern wird die Kita Schwarzwaldstraße wie angekündigt geschlossen, der letzte Öffnungstag ist der 20. August. Dem Abschied ist nun der ganze Nachmittag des 1. Juli gewidmet: Von 13.30 bis 16.30 Uhr für die Eltern und Kinder, von 16.30 bis 17.30 Uhr für alle Interessierten, die die Räume noch einmal besuchen wollen, und dann um 18 Uhr in der Johanniskirche mit einem Familiengottesdienst mit Rückblick auf sechs Jahrzehnte Kita Löwenzahn. Es ist wie mit der Pusteblume, die sich aus dem Löwenzahn entwickelt: Wenn es so weit ist und ein Wind bläst, weht es die Samen zu einem anderen Ort, wo sie Wurzeln schlagen. Dieses Bild passt zur Kita Schwarzwaldstraße im Stadtteil Lindenhof, die bei Eltern und Kindern „Kita Löwenzahn“ heißt.

Kein Kind verliert seinen Kita-Platz



Hintergrund dieser Schließung ist insbesondere, dass die lediglich zweigruppige Kita mit ihren vier Fachkräften bei Krankheitsfällen stets in die personelle Unterbesetzung und damit an den Rand der Betriebserlaubnis kam. Die Eltern wurden im Januar 2022 über die Schließung informiert mit der Zusage, dass keines der Kinder seinen Kita-Platz verliere. „Wir hatten Zeit, die Kinder und ihre Eltern auf diesen Wechsel gut vorzubereiten“, sagt Kita-Leiterin Vanessa Fejza. So wurden nur noch ältere Kinder aufgenommen, die dann nach den Sommerferien 2023 an die Schule wechseln. Von den derzeit 32 betreuten Kindern gehen 21 Kinder ab September in die Grundschule, die anderen Kinder wechseln in drei andere evangelische Kitas. Die Eltern konnten diese drei Kitas priorisieren. „Wir konnten bei allen die Wunsch-Kita realisieren und haben dabei natürlich auch die Freundschaften der Kinder untereinander berücksichtigt“, erläutert Fejza. Zudem hatten die Eltern die Möglichkeit, auf eine Ganztagsbetreuung zu wechseln. Denn die Kita Schwarzwaldstraße hatte Öffnungszeiten lediglich bis 14 Uhr.

Ein Tag voller Abschied und Aufbruch – für jedes Kind mit einem Lieblingsspielzeug



Für die interne Verabschiedung mit den Kita-Kindern und ihren Eltern nimmt sich das Team am Samstag, 1. Juli von 13.30 bis 16.30 Uhr Zeit: Nach der Begrüßung mit einem Lied gibt es ein gemütliches Beisammensein bei Essen und Trinken, mit Spielstationen, Glitzer-Tattoos und Mini-Disko. Anschließend können mit dem Motto „Wir feiern heut´ ein Fest!“ von 16.30 bis 17.30 Uhr ehemalige Kita-Kinder allen Alters nochmal durch die Kita-Räume gehen und an einer Versteigerung von Gegenständen aus der Kita teilnehmen. An den Wänden lassen Fotos aus früheren Zeiten die 60 Jahre Revue passieren.

Auszug aus der Kita, Einzug in die Kirche. Familiengottesdienst mit Rückblick

„Dieses Gebäude ist ein Ort voller Lebensgeschichten und Erinnerungen“, sagt Pfarrerin Susanne von Komorowski. So schmerzlich der Abschied von der Kita ist, so feierlich wird dieser begangen: Gemeinsam mit einem Team lädt Pfarrerin Komorowski am Samstag, 1. Juli um 18 Uhr zum Familiengottesdienst mit Rückblick auf sechs Jahrzehnte Kita Löwenzahn ein: Um 17.30 Uhr ziehen die Kinder mit einem von ihnen ausgewählten Lieblingsspielzeug von der Kita in die Johanniskirche ein, so dass dort auch mit Fahrrad und Sandeimer, Bobby-Car und Puzzle gefeiert wird. Im Gottesdienst werden alte Filmaufnahmen von der Kita Löwenzahn gezeigt und die Kinder führen eine Geschichte vom Löwenzahn, der Pusteblume und von neuen Wurzeln auf.



Damit die Kinder nach den Ferien in ihrer jeweils für sie neuen Kita gut Wurzeln schlagen können, haben die Kita-Fachkräfte diese Kitas schon mehrfach mit den Kindern besucht. Außerdem ist das vierköpfige Team der Kita Schwarzwaldstraße in engem Austausch mit den Teams der aufnehmenden Kitas. In der letzten Woche vor den Sommerferien darf dann jedes Kind seinen eigenen Umzugskarton für seinen Start in der neuen Kita packen und ihn ganz nach Belieben füllen mit Puppenhaus oder Büchern, Kochutensilien oder Puzzles. „So stärken wir die Stabilität und die Kontinuität“, sagt Vanessa Feijza. Sie und ihre Kolleginnen werden nach den Sommerferien in einer der dann 39 evangelischen Kitas in Mannheim tätig sein.