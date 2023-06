Speyer – Stadtverwaltung lädt zum Bürgerschaftsempfang am 30. Juni

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Offen, familienfreundlich und locker: Ein Fest für die Menschen in Speyer – so soll der Bürgerschaftsempfang sein, der in diesem Jahr erstmals am Freitag, 30. Juni 2023, von 14 bis 18 Uhr im Garten und Foyer der Stadthalle stattfinden wird. Eingeladen ist die Speyerer Bürgerschaft, um gemeinsam mit Stadtvorstand und Verwaltung ins Gespräch zu kommen und einen geselligen Freitagnachmittag zu verbringen. Ein Familienfest für ganz Speyer also, das neben einem gastronomischen Angebot von Eintopf bis Eis auch Speyerer Bier der Black Stork Braumanufaktur und alkoholfreie Cocktails des Jufö-Mobils „Chillmo“ bereithält. Sonstige alkoholfreie Getränke und Speyerer Brezeln des Traditionsunternehmens Berzel stehen kostenfrei zur Verfügung.

Für den musikalischen Rahmen sorgt die Musikschule Speyer, während im Garten Spielmöglichkeiten, eine Hüpfburg und Kinderschminken für die Kleinsten zur Verfügung stehen. Im Foyer der Stadthalle präsentieren sich verschiedene Abteilungen der Stadtverwaltung, unter anderem die Stadtbibliothek, die Ehrenamtsagentur „spefa“, die Nachbarschaftshilfe, das Seniorenbüro und die Gemeindeschwestern plus. Der Jugendstadtrat steht am Jufö-Mobil für Auskünfte bereit. EBS und die Stadtwerke Speyer GmbH werden sich ebenfalls präsentieren.

Ein besonderer Höhepunkt ist die Bekanntgabe des Fanlogo-Spruchs, der nach einer durchgeführten Beteiligungsaktion und einer Abstimmung aus den drei Favoriten präsentiert werden wird. Zu dem bunten Programm laden Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler und der gesamte Stadtvorstand herzlich ein. Die Stadtchefin, Bürgermeisterin Monika Kabs sowie die Beigeordneten Irmgard Münch-Weinmann und Sandra Selg freuen sich darauf, bei lockerer Sommerfest-Atmosphäre ins Gespräch zu kommen.