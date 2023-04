Anmeldezahlen liegen vor: Im kommenden Schuljahr werden 762 Kinder an eine weiterführende Schule im Landkreis SÜW wechseln

Südliche Weinstraße / Metrpolregion Rhein-Neckar(red/ak/Kreis Südliche Weinstraße) – Der Kreisausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung die Anmeldezahlen für die 5. Klassen im Schuljahr 2023/24 an den weiterführenden Schulen im Landkreis Südliche Weinstraße sowie an den weiterführenden Schulen in den umliegenden Kommunen zur Kenntnis genommen.

Für die gemeinsame Orientierungsstufe im Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern haben sich 162 Kinder angemeldet. Auf die Realschule Plus in Annweiler werden nächstes Schuljahr 45 Grundschülerinnen und Grundschüler wechseln. In die gemeinsame Orientierungsstufe im Pamina-Schulzentrum Herxheim zieht es 165 Jungen und Mädchen. Das Gymnasium Edenkoben kann mit 129 neuen Fünftklässlern rechnen, die Realschule plus in Edenkoben mit einem Kind mehr, 130 an der Zahl. Die Realschule plus Maikammer-Hambach am Standort Maikammer haben sich 43 Kinder ausgesucht, aufs Evangelische Trifelsgymnasium Annweiler wechseln 88 Grundschülerinnen und Grundschüler nach den Sommerferien.

Die Anmeldezahlen für die Fachoberschulen (FOS) im Landkreis sehen wie folgt aus: 59 Schülerinnen und Schüler starten in die FOS an der Realschule plus Edenkoben. An der FOS der Realschule plus Bad Bergzabern sind es 14 im Bereich Gesundheit und neun im Bereich Gestaltung.

Anmeldezahlen überwiegend geringer

Abgesehen vom Schulstandort Edenkoben/Maikammer fielen die Anmeldezahlen an allen anderen Schulstandorten im Vergleich zu den Vorjahren damit etwas geringer aus, fasste die Schulabteilung in der Sitzungsvorlage zusammen. Allerdings gebe es immer wieder Eltern, die davon ausgingen, dass eine Anmeldung automatisch erfolgt. Insofern sei damit zu rechnen, dass bis zu den Sommerferien noch die eine oder andere Anmeldung eingehen wird. „Wir registrieren Jahr für Jahr ein gewisses Auf und Ab bei den Anmeldezahlen für einzelne Schulen“, so Landrat Dietmar Seefeldt bei der Kreisausschusssitzung. Ulrich Teichmann, der für Schulen zuständige Kreisbeigeordnete, ergänzt: „Gerade bei den Realschulen plus verändern sich die Anmeldezahlen jedes Jahr. Bei dieser Schulform gibt es keine festgelegten Schulbezirke – die Jungen und Mädchen mit ihren Eltern können sich aussuchen, wohin sie gehen.“