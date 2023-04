Mannheimer Hallenbäder: Geänderte Öffnungszeiten ab Mai

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In den Hallenbädern Vogelstang und Waldhof-Ost beginnen am Montag, 1. Mai, sowie am Samstag, 20. Mai, die Sommerpausen bzw. Revisionszeiten. Während der Auszeiten finden die Grundreinigung, Instandsetzungsarbeiten und Reparaturen in den einzelnen Hallenbädern statt. Beide Hallenbäder sind dann für die Öffentlichkeit geschlossen.

Für das Herschelbad gelten ab Dienstag, 2. Mai, am Wochenende jeweils die Sommeröffnungszeiten. Das Bad ist dann samstags von 8 – 18 Uhr und sonntags von 9 -18 Uhr bis zum Beginn der Sommerpause am 17. Juli geöffnet. Das Gartenhallenbad Neckarau geht am 31. Juli in die Revisionszeit.

Öffnungszeiten an den Feiertagen

Am Maifeiertag (1. Mai), an Christi Himmelfahrt (18. Mai) und Pfingstsonntag und -montag (28. und 29. Mai) hat das Gartenhallenbad Neckarau jeweils von 9 bis 20 Uhr (Sauna von 10 bis 20 Uhr) geöffnet. Das Herschelbad und die Hallenbäder Vogelstang und Waldhof-Ost bleiben an diesen Feiertagen geschlossen.

Weitere Informationen gibt es beim Fachbereich Sport und Freizeit über das Service-Telefon unter der Telefonnummer 0621 293-4004, per E-Mail an fb52@mannheim.de oder unter www.schwimmen-mannheim.de