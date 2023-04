Mannheim – SAP Arena verlängert Vertrag mit LIEBLANG Gruppe vorzeitig

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/SAP Arena) – SAP Arena verlängert Vertrag mit LIEBLANG Gruppe vorzeitig – Die LIEBLANG Gruppe geht erneut in die Verlängerung und ist für weitere fünf Jahre für die Eventsicherheit in der Mannheimer Multifunktionsarena verantwortlich.

Mannheim, April 2023 – Mit Wirkung zum 1. Juli 2023 hat der Geschäftsführer der SAP Arena, Daniel Hopp, die Zusammenarbeit mit der LIEBLANG Gruppe vorzeitig für weitere fünf Jahre besiegelt. Die Dienstleistungsgruppe mit Sitz in Mannheim sorgt bereits seit 2005 für reibungslose Abläufe vor und während der Veranstaltungen.

Ob Hauptversammlung, Heimspiele der Adler Mannheim und der Rhein-Neckar Löwen oder hochkarätige Konzerte und Shows: Seit der Eröffnung im September 2005 sind die Sicherheitsdienste von LIEBLANG für die Eventsicherheit in und vor der Multifunktionsarena verantwortlich. An rund 200 Veranstaltungstagen im Jahr kümmern sich durchschnittlich 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um die Betreuung von bis zu 15.000 Besuchern, die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen und einen geordneten Ablauf. Im vergangenen Jahr waren es aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen 135 Veranstaltungen. Zu den Eventdiensten gehören Zufahrtskontrollen und Parkplatzeinweisungen, Einlass- und Innenraumkontrollen, der Hospitality-Service in den VIP-Bereichen sowie weitere Dienstleistungen nach Bedarf.

Daniel Hopp, Geschäftsführer der SAP Arena: „Mit der LIEBLANG Gruppe haben wir seit Eröffnung der Arena einen zuverlässigen und kompetenten Partner an der Seite, bei dem wir das essenzielle Gewerk der Eventsicherheit in den besten Händen wissen. Wir freuen uns daher auf die weitere Zusammenarbeit.“

„Wir bedanken uns sehr für das große Vertrauen, das uns mit der Vertragsverlängerung entgegengebracht wird. Seit fast 18 Jahren erweisen wir uns stets als zuverlässiger und flexibler Partner, der in guten wie in herausfordernden Zeiten für maßgeschneiderte Sicherheitslösungen sorgt. Ich freue mich sehr, dass wir die Erfolgsgeschichte der SAP Arena weiterhin begleiten dürfen“, so Roman Großmann, geschäftsführender Gesellschafter der LIEBLANG Gruppe.

Keywords: SAP Arena, Lieblang Gruppe, Eventsicherheit, Eventdienste

Über die LIEBLANG Gruppe

Die 1951 gegründete LIEBLANG Gruppe zählt zu den Top 25 Unternehmen der Facility Service Branche. Das Kerngeschäft umfasst infrastrukturelle Dienstleistungen in und um Immobilien sowie Liegenschaften. Mit maßgeschneiderten Lösungen, nachhaltigen Angeboten und der LIEBLANG Formel für professionelle Dienstleistungen schafft die Unternehmensgruppe einen Mehrwert. Für die Hotellerie sowie die Chemie- und Pharmaindustrie bietet LIEBLANG individuelle Branchenlösungen, die auf jahrzehntelanger Erfahrung basieren. Rund 7.000 Mitarbeiter sind am Hauptsitz in Mannheim, an 16 Standorten und in über 130 Servicestellen in ganz Deutschland beschäftigt.

Mehr Informationen: lieblang.com