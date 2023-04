Mannheim – Bürgerinformationsveranstaltung zum barrierefreien Ausbau des Haltepunkts Duale Hochschule

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 10 Uhr und 18 Uhr, brach eine bislang unbekannte Täterschaft zwei geparkte Pkw in der Rheinhäuser Straße sowie der Weidenstraße auf, indem diese auf bisher ungeklärte Weise die Seitenscheiben der Pkw einschlugen und anschließend in unbekannte Richtung flüchteten. Aus einem Daimler-Benz wurde eine Handtasche, welche auf dem ... Mehr lesen »