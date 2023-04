Mannheim – Unbekannte schlagen Fahrzeugscheiben ein und fliehen mit Diebesgut – Zeugen gesucht!

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 10 Uhr und 18 Uhr, brach eine bislang unbekannte Täterschaft zwei geparkte Pkw in der Rheinhäuser Straße sowie der Weidenstraße auf, indem diese auf bisher ungeklärte Weise die Seitenscheiben der Pkw einschlugen und anschließend in unbekannte Richtung flüchteten. Aus einem Daimler-Benz wurde eine Handtasche, welche auf dem Beifahrersitz lag, entwendet. Bei dem Citroen entstand kein Diebstahlschaden. Ob die beiden Taten im Zusammenhang stehen, ist derzeit noch Gegenstad der bisherigen Ermittlungen. Der Diebstahl-sowie Sachschaden lassen sich derzeit noch nicht genau bestimmen. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer: 0621 / 174-3310 zu melden.

