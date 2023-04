Seniorenbeiratswahl in Heppenheim – Bewerber können sich melden

Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar

Am 16. Juli wird ein neuer Seniorenbeirat für Heppenheim gewählt. Ab sofort werden Bürgerinnen und Bürger für dieses Gremium gesucht.

Seit August 2008 gibt es in Heppenheim einen Seniorenbeirat. Der aktuelle Seniorenbeirat unter dem Vorsitz von Anton Gölz hat sich immer wieder zugunsten der älteren, Mitbürger in Entscheidungsprozesse eingebracht.

Bürgermeister Rainer Burelbach nennt den Beirat das Sprachrohr aller Heppenheimer ab dem 65. Lebensjahr und fordert die Senioren der Kreisstadt auf, sich im Beirat zu engagieren und für die Wahl zur Verfügung zu stellen. Die Gestaltung einer generationsübergreifenden, lebendigen Stadt kann nur gemeinsam mit den älteren Menschen erreicht werden, die über große Lebenserfahrung und viel Wissen verfügen.

Laut Satzung berät der Seniorenbeirat die Organe der Stadt in Angelegenheiten, welche die Belange der älteren Einwohner speziell berühren. Im Mittelpunkt der Arbeit steht die Stärkung des Rechts der Seniorinnen und Senioren auf Selbstbestimmung und ihre Einbindung in die Gesellschaft, die Verbesserung der Lebensqualität im Alter, die Förderung des Erfahrungsaustausches mit anderen regionalen Seniorenbeiräten, die Zusammenarbeit mit den politischen Gremien und die Mitwirkung bei der Gestaltung der Seniorenpolitik in der Stadt.

Wahlberechtigt und wählbar sind alle Einwohner, die am Wahltag (Sonntag, 16. Juli 2023 – die Wahl ist eine reine Briefwahl) das 65. Lebensjahr vollendet haben und sich an kommunalen Wahlen beteiligen dürfen. Wer in dem Gremium mitarbeiten möchte, sollte sich möglichst rasch entscheiden.

Wahlvorschläge müssen bis zum 11. Mai vorliegen

Die Wahlvorschläge für den Heppenheimer Seniorenbeirat sind spätestens am 11. Mai (Donnerstag) bis 16 Uhr schriftlich beim Wahlleiter für die Wahl des Seniorenbeirats der Kreisstadt Heppenheim, Bürgerbüro, Friedrichstraße 21, 64646 Heppenheim, einzureichen.

Die Wahlvorschläge müssen den gesetzlichen Erfordernissen des § 9 der Wahlordnung für den Seniorenbeirat der Kreisstadt Heppenheim (WO) entsprechen.

Insbesondere sind folgende Bestimmungen zu beachten:

Wahlvorschläge können nur von natürlichen Personen eingereicht werden.

Jeder Wahlvorschlag darf nur einen Bewerber enthalten. Der Wahlvorschlag muss in Blockschrift oder Maschinenschrift den Vor- und Zunamen, Anschrift, Geburtsdatum und Telefonnummer des Bewerbers aufführen. Er ist vom Bewerber zu unterzeichnen.

Mit dem Wahlvorschlag muss die Erklärung des Bewerbers eingereicht werden, dass er bereit ist, bei seiner evtl. Wahl ein Mandat zu übernehmen (Zustimmungserklärung).

Eine Bescheinigung des Magistrats, dass der Bewerber wählbar ist (Wählbarkeitsbescheinigung), ist beizufügen.

Jeder Wahlvorschlag muss von mindestens zehn für die Seniorenvertretung Wahlberechtigten unterzeichnet sein (Unterstützungsunterschrift). Zur Unterschrift müssen in Blockschrift der Name, Vorname, die Anschrift und das Geburtsdatum angegeben werden.

Jeder Wahlberechtigte darf nur einen Wahlvorschlag mit seiner Unterschrift unterstützen.

Ein Bewerber, der in der vorangegangenen Wahlperiode bereits Mitglied des Heppenheimer Seniorenbeirats war, benötigt keine Unterstützungsunterschriften.

Die Wahlvorschläge sind nach Möglichkeit so frühzeitig vor dem 11. Mai 2023 einzureichen, dass etwaige Mängel, welche die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, noch rechtzeitig behoben werden können.

Die Vordrucke für die Einreichung der Wahlvorschläge sind beim Wahlleiter für die Wahl des Seniorenbeirats der Kreisstadt Heppenheim, Bürgerbüro, Friedrichstraße 21, und auf www.heppenheim.de/rathaus-politik/wahlen/seniorenbeirat/ erhältlich.

Werden keine Wahlvorschläge eingereicht oder zugelassen oder werden weniger Bewerber zur Wahl zugelassen als Sitze zu verteilen sind findet eine Wahl nicht statt. In diesem Fall entfiele die Einrichtung des Heppenheimer Seniorenbeirats dann für die Dauer der nachfolgenden Wahlzeit

Infos

Bürgerbüro | Tel. 06252 13-3000 | wahlen@stadt.heppenheim.de | www.heppenheim.de/rathaus-politik/wahlen/seniorenbeirat/

Quelle: Magistrat der Kreisstadt Heppenheim