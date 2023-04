Familientag NATUR & UMWELT – Vielfältiges Programm für Klein und Groß in Amorbach

Amorbach / Metropolregion Rhein-Neckar

Am Familientag NATUR & UMWELT werden die Naturparke zum Basteln, Malen und Entdecken animieren. Foto: Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald

In Kooperation mit dem Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald und dem Naturpark Neckartal-Odenwald veranstaltet die Joachim & Susanne Schulz Stiftung am Sonntag, den 23. April ein buntes Frühlingsprogramm für die ganze Familie rund um die Themen Natur und Umwelt auf dem Stiftungsgelände in Amorbach.

Dabei dreht sich für die jungen Besucher*innen alles um die Vielfalt heimischer Wildtiere und Wildblumen: Es wird gebastelt, gemalt und entdeckt. Der Naturpark Neckartal-Odenwald geht auf Spurensuche und wird gemeinsam mit den Kindern Fährtenabdrücke aus Ton herstellen. Mit dem Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald können Klein und Groß zusammen über Wildblumen rätseln und blumige Rezeptideen sammeln. Ob klimafreundlich auch lecker schmecken kann, dass dürfen die Gäste anhand der Kostproben testen.

Im Zuge des Tags der Erde, der in diesem Jahr unter dem Motto „Wohne lieber grüner“ steht, werden sowohl Junior-Führungen als auch Touren für Erwachsene durch die Umweltausstellung „Planet Gesundheit“ angeboten. Und über die wertvolle Ressource Wasser wird Hermann Bürgin, Leiter des Umweltzentrums im Schullandheim Hobbach, einen Mitmachvortrag für die ganze Familie halten, der zum Nachdenken anregt und nützliche Alltagstipps bereithält.

Weitere Informationen zur kostenlosen Veranstaltung auf: www.js-schulz-stiftung.de/events

Ein eigens für den Familientag zusammengestelltes Junior-Programm wird es für die Umweltausstellung „Planet Gesundheit“ geben. Foto: Joachim & Susanne Schulz Stiftung

Über die Stiftung

Schwerpunkte der Joachim & Susanne Schulz Stiftung sind die Förderung von Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (kurz MINT) sowie die kulturelle Bildung. Neben den MINT-Projekten „expirius“, „Forscherwerkstatt“ und „Smart Pfad“ sowie dem Veranstaltungsprogramm „Klima. Kunst. Kultur.“, unterstützt die Stiftung mit der Antragsförderung zudem gemeinnütziges Engagement im Raum Amorbach und Mudau.

Quelle: Naturpark Neckartal-Odenwald e.V.