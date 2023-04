St. Leon – Finaltag der Junioren: dreimal um den bfv-Pokal

St.Leon / Metropolregion Rhein-Neckar.

Zum zweiten Mal werden die Endspiele im bfv-Pokal der A-, B- und C-Junioren im Rahmen eines gemeinsamen Finaltags ausgetragen. Los geht es am Samstag, 8. April 2023 um 11.30 Uhr beim VfB St. Leon.

Als erstes stehen sich im Wettbewerb der C-Junioren der SV Sandhausen und die TSG Hoffenheim gegenüber. An den Start gegangen waren im September 2022 insgesamt 27 Teams, darunter neun Kreispokalqualifikanten, 12 Verbandsligisten, vier Clubs aus der Ober- und zwei aus der Regionalliga. Die Finalisten stiegen als Vertreter der höchsten Spielklassen im Achtelfinale in den Wettbewerb ein. Sandhausen besiegte zunächst den Verbandsligisten VfB Eppingen mit 7:0. Im Viertelfinale wurde es gegen den Oberliga-Konkurrenten FC Nöttingen beim 4:3 knapp. Im Halbfinale ging es dann gegen den zweiten Regionalligisten Karlsruher SC – und auch hier ging der SVS mit 4:3 als Sieger vom Platz. Die Gegner aus Hoffenheim taten sich beim 9:0 gegen Landesligist JSV Limbach-Fahrenbach, beim 8:1 über Sandhausens Zweite und beim 4:2 gegen den Vorjahressieger SV Waldhof Mannheim (Oberliga) deutlich leichter. Somit heißt es am Samstag um 11.30 Uhr Oberliga gegen Regionalliga, Sandhausen gegen Hoffenheim.

Um 14 Uhr folgt das Finale der B-Junioren zwischen dem FC Germania Friedrichstal und dem Titelverteidiger TSG Hoffenheim. Das Teilnehmerfeld umfasste neun Kreispokalqualifikanten, 12 Clubs aus der Verbands- und drei aus der Oberliga sowie drei Bundesligisten. Der Weg der Friedrichstaler ins Finale führte über den Kreisligaclub JSG Wiesental (5:2) und Verbandsliga-Mitkonkurrent VfL Kurpfalz Neckarau (7:1). Im Viertel- und Halbfinale warf der FC die Oberligisten Waldhof Mannheim (2:0) und SV Sandhausen (2:1) aus dem Rennen und steht verdient im Endspiel. Der Bundesligist musste erst in Runde 2 ran, tat sich im Auftaktspiel gegen Verbandsligist SpVgg Neckarelz aber direkt schwer und siegte erst in der Verlängerung mit 3:1. Danach gaben sich die Kraichgauer keine Blöße mehr und zogen mit Siegen über das Bundesliga-Team des KSC 1 (3:1) und anschließend die Oberliga-Mannschaft aus dem Wildpark (7:1) ins Finale ein. Gelingt der vierte Pokalsieg in Folge?

Zum Abschluss des Tages heißt es um 17 Uhr im A-Junioren-Pokalfinale erneut TSG Hoffenheim gegen SV Sandhausen. Die beiden setzen sich unter neun Kreispokalqualifikanten, 12 Verbandsligisten, vier Oberliga-Mannschaften und drei Bundesligaclubs durch. Die TSG bekam es zunächst mit dem FC Astoria Walldorf 2 (VL) zu tun und siegte locker mit 4:0. Im Viertelfinale war es schon deutlich knapper, am Ende hieß es 2:1 gegen Oberligist SV Waldhof Mannheim. Das Halbfinale gegen Verbandsligist 1. CfR Pforzheim war dann ein echter Pokalkracher. Erst in der Verlängerung siegten entfesselte Hoffenheimer schließlich mit 8:3. Für den SVS standen Verbandsligist VfB Bretten (2:0) und Oberligist TSV Amicitia Viernheim (1:0) an. Im Halbfinale besiegte das Oberliga-Team dann den Bundesligisten Karlsruher SC knapp mit 3:2 und kann am Samstag der TSG die Titelverteidigung streitig machen.

Verbandsjugendleiter Rouven Ettner: „Nach der erfolgreichen Premiere im letzten Jahr, freuen wir uns umso mehr auf den Pokalfinaltag der Junioren 2022/23 mit spannenden Spielen und einer schönen Kulisse“. Gemeinsam mit Ausrichter VfB St. Leon und den Finalisten hofft er auf viele Zuschauer*innen. Die Siegerteams können sich auch in diesem Jahr auf Eintrittskarten für den Europa-Park Rust freuen.

Der Eintritt ist für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahren frei. Erwachsene zahlen 3 Euro.

AK, 04.04.23

Quelle bfv Badischer Fußballverband e.V.