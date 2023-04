Mannheimer Jugendgruppe besucht den Jugendrat Toulon

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Im Rahmen einer Jugendbegegnung haben sich Jugendliche aus Mannheim mit Mitgliedern des Jugendrates der Metropolregion Toulon in der Mannheimer Partnerstadt Toulon getroffen. Bei ihrem Besuch vom 30. März bis 2. April 2023 haben sich die Jugendlichen beider Städte darauf geeinigt, ein deutsch-französisches Umwelt- und Nachhaltigkeitsprojekt ins Leben zu rufen, das sowohl in Mannheim als auch in Toulon zeitgleich in diesem Jahr umgesetzt werden soll. Die weiteren Schritte und Details werden in den kommenden Wochen in weiteren Online-Arbeitssitzungen besprochen.

Für die Jugendlichen war es beindruckend zu sehen, wie viele gemeinsame Themen sie haben, für die es sich lohnt, diese internationale Zusammenarbeit weiter zu intensivieren. Und ganz nebenbei sind während dieser spannenden und für alle inspirierenden Tage neue Kontakte geknüpft worden und Freundschaften entstanden. Elias bringt es auf den Punkt: „Eigentlich unterscheiden wir uns nur in der Sprache.“

Die französische Lebensart und das Flair dieser entspannten Stadt an der südfranzösischen Mittelmeerküste hinterlässt ihren bleibenden Eindruck bei den jungen Mannheimer*innen. Während ihres Besuchs in Toulon konnten die Jugendlichen auch die in Toulon besonders beliebte Sportart Rugby live miterleben: „Nach dem Sieg Toulons im Mayol-Stadion hat die ganze Stadt gefeiert und wir natürlich auch“, berichtet Jasmin.

Organisiert wurde der Austausch durch die Fachbereiche Internationales, Europa und Protokoll sowie Jugendamt und Gesundheitsamt der Stadt Mannheim. Gefördert wurde die Begegnung durch den Deutsch-Französischen Bürgerfonds.

Deutsch-Französischer Bürgerfonds

Der Deutsch-Französische Bürgerfonds berät, vernetzt und finanziert Projekte, die die deutsch-französische Freundschaft und Europa in der Breite der Bevölkerung erlebbar machen. Er fördert eine Vielzahl an Formaten und Themen, ist niedrigschwellig und steht allen Akteuren der Zivilgesellschaft offen. Der Bürgerfonds geht auf den im Jahr 2019 zwischen Deutschland und Frankreich geschlossenen Vertrag von Aachen zurück und wurde im April 2020 errichtet. Er wird vom Deutsch-Französischen Jugendwerk (DFJW) umgesetzt und zu gleichen Teilen von der Bundesregierung und der französischen Regierung finanziert.

