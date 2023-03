Schwetzingen – Schonend operiert, zeitgemäß therapiert – moderne Medizin im Fokus

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. GRN-Klinik Sinsheim: Am Dienstag, 4. April, findet in der Dr.- Sieber-Halle eine Veranstaltung aus der Reihe der Chefarztvorträge statt. Moderne Behandlungsmethoden, wegweisende Technikinnovationen, neue Therapieansätze: Die heutige Medizin bietet vielfältige Möglichkeiten, Patienten schonend, möglichst minimalinvasiv und ganzheitlich zu versorgen. Einen Querschnitt über das Leistungsspektrum eines modernen Krankenhauses wie die GRN-Klinik Sinsheim geben die Chefarztvorträge von Dr. Ana-Maria Schmidt, Dr. Thorsten Lenhard und Dr. Marco Tinelli am Dienstag, 4. April, in der Dr.-Sieber-Halle. Dr. Marco Tinelli, Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie, wird zum Thema „Moderne Endoprothetik des Knie- und Hüftgelenkes – wenn nichts anderes mehr geht” Chancen und Möglichkeiten aufzeigen, wie Gelenke durch Substitute und operative sowie therapeutische Maßnahmen wieder zu alter Stärke zurückfinden können. Vertiefend sind an diesem Abend auch zwei Hersteller von Prothesen mit einem Infostand vertreten.

Brustkrebs ist die häufigste Krebsart bei Frauen, und früh erkannt, ist er gut operabel und kurabel. Dr. Ana-Maria Schmidt, Chefärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe, wird ihren Mut machenden Vortrag unter das Motto „Brustkrebstherapie heute: Moderne Therapien im Fokus” stellen. In Deutschland erleiden laut der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe jährlich rund 270.000 Menschen einen Schlaganfall, diese Erkrankung ist also weit verbreitet. Dr. Thorsten Lenhard, Stellvertretender Chefarzt der Neurologie, wird seine Ausführungen auf das Thema „Time is Brain, Zeit ist (fast) alles – wie wird heutzutage ein akuter Schlaganfall behandelt?” fokussieren. Die Vortragsreihe wird moderierend begleitet von Klinikleiter Thorsten Großstück. Einlass ist um 17.30, Beginn der Veranstaltung um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.