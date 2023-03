Speyer – Maßnahmen am Sonnensee

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Sonnensee zählt zu den ältesten Baggerseen im Binsfeld in Speyer und ist für äußere Einflüsse besonders anfällig. So wird der natürliche Alterungsprozess durch die klimatischen Veränderungen wie starke Hitze und geringe Niederschläge, aber auch aufgrund des hohen Nutzungsdrucks beschleunigt. Dieser negative Trend wird durch massive bauliche Anlagen im Uferbereich oder gar die vollständige Beseitigung eines natürlichen Ufers begünstigt. Bei einer Bestandsaufnahme der Anlagen am Sonnensee wurde von der Umweltbehörde festgestellt, dass die Ufer des Sees zum Teil in beträchtlichem Maße verbaut und ein Großteil der Anlagen unrechtmäßig errichtet wurde.

Um die Umwelt in diesem Bereich nicht weiterhin zu belasten und der Natur wieder Lebensraum zurückzugeben, wird die Stadt entsprechende Maßnahmen in diesem Gebiet veranlassen. So sollen die tiefgreifenden baulichen Veränderungen, die von Eigentümer*innen der Ufergrundstücke größtenteils bereits vor vielen Jahren vorgenommen wurden, sukzessive durch die jeweiligen Eigentümer*innen zurückgebaut werden. Bei Grundstücken, auf denen weniger schwere Eingriffe vorgenommen wurden, sogenannte Anlagen am Gewässer wie einfache Stege, Treppen oder kleinere Mauern, wird die Umweltbehörde prüfen, ob eine Nachgenehmigung dieser Bauwerke möglich ist. Die von den beabsichtigten Maßnahmen betroffenen Eigentümer*innen sind entsprechend informiert worden und können sich bei Fragen an das Umweltamt per E-Mail an umweltundforsten@stadt-speyer.de wenden.