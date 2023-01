Landau – Berliner Verhältnisse beim Silvesterfeuerwerk – Angriffe auf Einsatzkräfte und Verletzte

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Angriffe auf Einsatzkräfte, Verletzte und jede Menge Müll: Stadt Landau erwägt „Bannmeile“ für Silvesterfeuerwerk im kommenden Jahr

Diese Silvesternacht war kein Ruhmesblatt: Auf dem Landauer Rathausplatz trafen sich zum Jahreswechsel 2022/2023 zahlreiche Feierwütige – und benahmen sich teils gemeingefährlich daneben. Dementsprechend verheerend fällt die Bilanz des städtischen Ordnungsamts aus. Negativer Höhepunkt: Die Einsatzkräfte wurden nicht nur beschimpft und beleidigt („Sch*** B*****“), sondern auch mit Feuerwerkskörpern beworfen bzw. beschossen.

Zwei städtische Ordnungskräfte wurden zudem durch eine explodierende Feuerwerksbatterie verletzt und erlitten ein Knalltrauma bzw. Verbrennungen zweiten Grades. Außerdem stehen diverse hilflose Personen, zwei sichergestellte Schreckschusswaffen, eine Sachbeschädigung an einem Ladengeschäft, mehrere ausgebüxte Haustiere und riesige Müllberge zu Buche.

Der Stadtvorstand hat sich in seiner ersten Sitzung des neuen Jahres mit dem Thema beschäftigt. Oberbürgermeister Dr. Dominik Geißler und Ordnungsdezernent Lukas Hartmann sind sich einig: So kann es nicht weitergehen. „Die Innenstadt war in der Silvesternacht überfüllt mit Menschen und die meisten haben friedlich gefeiert. Aber eben nicht alle. Es gab mehrere gefährliche Situationen, bei denen zum Beispiel Raketen in Richtung von Feiernden geschossen wurden. Hinzu kommt die hohe Brandgefahr in der Altstadt mit ihrer historischen, dichten Bebauung. In Abstimmung mit der Feuerwehr und der Polizei wollen wir daher eine Allgemeinverfügung vorbereiten, um das Abbrennen von Feuerwerk in der Innenstadt zum Jahreswechsel 2023/2024 zu verbieten.“

Eine solche „Bannmeile“ für Silvesterfeuerwerk gibt es bereits in mehreren deutschen Altstädten. Das Ziel: das Geschehen zu entzerren und die Menschen sowie die historischen Gebäude zu schützen. In Landau soll sich das Verbot zudem auch auf den Bereich rund um den Zoo erstrecken, dessen Tiere jedes Jahr extrem unter der „Knallerei“ leiden, informieren Dr. Geißler und Hartmann gemeinsam mit Zoodezernent Jochen Silbernagel.

Bildunterschrift: Katerstimmung nach der Silvesternacht: Auf dem Landauer Rathausplatz wurde 2022/2023 (zu) viel „geböllert“.

Quelle: Stadt Landau Pfalz.