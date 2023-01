Heidelberg – Baustellen in und um Heidelberg

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar.

Übersicht vom 2. bis 8. Januar 2023

Akademiestraße: Aufgrund privater Baustelle zwischen Plöck und Hauptstraße bis voraussichtlich 1. Juni 2023 voll gesperrt.

Albert-Ueberle-Straße: Vollsperrung seit 28. September 2022 auf Höhe Hausnummer 20 wegen teileingestürzter Stützmauer. Treppenanlage zwischen Hausnummern 19 und 21 gesperrt. Straße ist von beiden Seiten bis Absperrung befahrbar, ohne Wendemöglichkeit. Philosophenweg ist im Gegenverkehr befahrbar. Im Bereich der Einsturzstelle wurde eine provisorische Fußgängerführung eingerichtet.

B 37/Neckarstaden: Aufgrund von Lieferengpässen bei den Elektrokomponenten finden auf dem neckarseitigen Gehweg nur sporadisch Arbeiten statt. Keine Einschränkungen für Fußgänger und Radfahrer.

Boxberg: Arbeiten an Fernwärmeleitung der Stadtwerke Heidelberg in der Straße „Zur Forstquelle“. Vollsperrung zwischen Hausnummern 6 und 26. Umleitung ab „Berghalde“ bis Einmündung „Kühler Grund“ zum Bierhelderhofweg. Gehwege frei, Ersatzhaltestellen durch rnv aufgestellt. Die Umleitung ist beidseitig befahrbar. Die Arbeiten sollen Ende des Jahres beendet sein. Beginn der zweiten Bauphase ab Januar 2023.

Czernyring/Montpellier-Brücke: Umbaus des Unterfliegers Czernyring. Vollsperrung mit örtlicher Umleitung des Verkehrs. Bau neuer Stützwände, Rahmenbauwerk und Kanalneubau. Voraussichtliches Bauende im September 2023.

Eppelheimer Straße: Auf Höhe alte Eisenbahnbrücke gesperrt, Umleitung über Henkel-Teroson-Straße.

Eppelheimer Straße/Da-Vinci-Straße: Ab 9. Januar Umbau des Knotenpunktes Eppelheimer Straße/Da-Vinci-Straße in der Bahnstadt aufgrund von Umbauarbeiten. Diverse Sperrungen und Auswirkungen auf den Individualverkehr während der verschiedenen Bauphasen. Während der gesamten Bauzeit wird die Eppelheimer Straße nur stadteinwärts aus Richtung Pfaffengrund befahrbar sein. In Gegenrichtung erfolgt die Umleitung großräumig über Speyerer Straße und Diebsweg. Geplante Fertigstellung im Frühjahr 2024

Im Gabelacker: Seit 4. Oktober 2022 wegen Fernwärmearbeiten der Stadtwerke Heidelberg zwischen Wilckens- und Wielandtstraße von 7 bis 17 Uhr für Verkehr gesperrt. Arbeiten voraussichtlich bis Weihnachten 2022 abgeschlossen. Umleitungen sind ausgeschildert.

Kirschgartenstraße: Grundhafte Erneuerung zwischen Spitzwegstraße und Rheinstraße. Bis circa Ende Januar Kanalbauarbeiten von Carl-Schurz-Straße in Richtung Spitzwegstraße und Kanalhaltung im Bereich Rheinstraße. Anschließend Herstellung der Straße und der beiderseitigen Gehwege auf gesamter Länge. Voraussichtliches Bauende im Juni 2023.

Klingenteichstraße (zweiter Bauabschnitt): Fahrbahnsanierung und Ertüchtigung einer Stützwand von der Schanz bis Klingenteichstraße 32. Vollsperrung mit örtlicher Umleitung bis ins erste Quartal 2023.

Kurfürsten-Anlage: Sperrung eines Fahrstreifens in Höhe ehemaliges Bauhaus wegen Abbruch-/Bauarbeiten.

Maaßstraße: Vollsperrung aufgrund einer Kranaufstellung. Die private Baustelle ist bis zum 31. März 2023 genehmigt. Der Fußgängerweg bleibt offen und wird zur Verbesserung der Durchgängigkeit verbreitert.

Max-Planck-Ring: Zufahrt nur über Ost-Rampe möglich wegen Straßenbauarbeiten, Hauptbahnhof nicht anfahrbar. Zugang für Fußgänger über Ost-Rampe.

Montpellierbrücke: Ab 9. Januar 2023 Instandsetzung und Verstärkung der Brücke in mehreren Bauphasen. Von Januar bis Juli 2023 ist Speyerer Straße in Richtung Innenstadt nur einspurig vom Autoverkehr befahrbar. Umleitungen werden ausgeschildert. Weitere Sperrungen folgen abhängig von der jeweiligen Bauphase. Die Gesamtbauzeit soll drei Jahre betragen.

Peterstaler Straße: Wechselseitige Fahrbahnsperrung seit 5. Dezember 2022 aufgrund von Kabelarbeiten der Telekom im Bereich Peterstaler Straße/Mühldamm. Die Einfahrt in die Straße Mühldamm ist von der Peterstaler Straße nicht möglich. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte Dezember 2022.

Philosophenweg: Seit 26. September 2022 Instandsetzungsarbeiten an Stützmauer auf Höhe Schlangenweg. Sanierungsarbeiten voraussichtlich bis Ende Februar 2023. Für motorisierten Verkehr auf Länge 15 Meter gesperrt. Für Fußgänger keine Einschränkungen.

Rohrbacher Straße: Maßnahme der Stadtwerke Heidelberg zur Verlegung von Fernwärme. Seit 20. Juni 2022 Einbahnstraße im Bereich der Bauabschnitte – Richtung Stadtmitte befahrbar. Umleitung aus Richtung Friedrich-Ebert-Anlage und Bismarckplatz über Kurfürsten-Anlage – Hauptbahnhof – Lessingstraße – Römerstraße. Ersatzhaltestelle der rnv am S-Bahnhof Weststadt/Südstadt für Linie 39a.

Rottmannstraße: Umbau der Ampelanlage in den Bereichen Rottmannstraße/Klausenpfad und Berliner Straße/Zeppelinstraße. Im Anschluss wird der Gehwegbelag auf der Südseite der Berliner Straße zwischen Zeppelinstraße und Rottmannstraße neugestaltet, ebenso im Einmündungsbereich Klausenpfad. Bauende witterungsbedingt im 1. Quartal 2023.

Rudolph-Stratz-Weg: Bauarbeiten ruhen voraussichtlich bis Juni 2023. Erreichbarkeit der Grundstücke ist uneingeschränkt gewährleistet.

Seitzstraße: Vollsperrung seit Oktober aufgrund von Fernwärmearbeiten. Fußgängerbrücke eingerichtet. Abfallentsorgung durch Müllabfuhr ist sichergestellt. Stellenweise wird die Fahrbahn miterneuert. Baustelle der Stadtwerke ist bis 3. März 2023 genehmigt.

Stadtteil Rohrbach: Sukzessive Kanalsanierung durch Abwasserzweckverband im gesamten Stadtteil bis Frühjahr 2023. Verkehrsbeeinträchtigung und eingeschränktes Parkangebot.

Ergänzend: www.heidelberg.de/baustellen