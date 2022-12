Mannheim – „Kirche auf der BUGA 23“ – am 6. Januar im Rosengarten – Neujahrsempfang der Stadt Mannheim: Evangelische und Katholische Kirche präsentieren ihr BUGA-Programm

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Beim Neujahrsempfang der Stadt Mannheim am 6. Januar im Congress Center Rosengarten ist „Kirche auf der BUGA 23“ mit dabei. Beim Themenschwerpunkt „BUGA“ im Erdgeschoss gleich neben dem Eingang D zum großen Mozartsaal gibt es einen Vorgeschmack auf den MöglichkeitsGarten, den Evangelische und Katholische Kirche gemeinsam auf dem Spinelli-Areal gestalten. Was dort ab 14. April 2023 auf dem Programm steht, erfahren die Besucher:innen beim Neujahrsempfang am ökumenischen Kirchenstand B13. Auf 700 Quadratmetern ist Kirche vom 14. April bis zum 8. Oktober ökumenisch und mit bunter Strahlkraft erlebbar: In der Mitte des MöglichkeitsGartens steht eine altehrwürdige Friedensglocke, um die sich ein innovativer Garten mit begrüntem Kirchturm, Kirchenschiff unter buntem Flatterdach, Kreuzgang mit Klangdusche und

einem erfrischenden Bachlauf gruppieren. Wie nachhaltig ist der MöglichkeitsGarten? Wer kümmert sich um ihn während der 178 BUGA-Tage? Wie entwickelt sich die derzeitige Baustelle? Welche großen Events und kleinen Formate stehen für Erwachsene und Kinder auf dem Programm? Wann gibt es Andachten, Gottesdienste, Konzerte? Was findet in den insgesamt 25 Themenwochen statt? Die erste Themenwoche hat das Motto „Himmel auf Erden“, die letzte „Gott sei Dank!“. Dazwischen gibt es „Frieden üben“, „Mannomann!“, „..ein Land, das ich Dir zeigen werde“, „Arm und Reich“, „Evas Erbe“, „Happy Birthday Hildegard!“ und viele weitere starke Themen. Auch die beiden Mannheimer Dekane, Ralph Hartmann und sein katholischer Kollege Karl Jung, werden am Stand vorbeikommen und haben sich für ca. 11.30

Uhr angekündigt.

