Rhein-Pfalz-Kreis – EDEKA Stiegler kommt ins ehemalige real-Gebäude in #Mutterstadt

Rhein-Pfalz-Kreis / Mutterstadt / Metropolregion Rhein-Neckar.

EDEKA Stiegler kommt nach Mutterstadt

Die Zeit der Gerüchte ist vorbei, die Verträge sind unterschrieben: EDEKA Stiegler kommt ins ehemalige real-Gebäude in Mutterstadt. Nach langer Zeit der Ungewissheit für die Bürgerinnen und Bürger von Mutterstadt und Umland sowie einer langen Zeit des Verhandelns ist klar, was schon lange vermutet wurde. Sven Stiegler (39) wird neuer Inhaber des Einkaufscenters in Mutterstadt. Der Kaufmann kommt ursprünglich aus Ketsch; ihn verschlug es des Berufes wegen aber in die Pfalz: Seit 2009 ist er Inhaber eines Marktes in Bad Dürkheim, 2016 und 2021 kamen Märkte in Frankenthal hinzu. Gemeinsam mit seinem Bruder Benjamin (37), der einen Markt in Haßloch und zwei Märkte in Speyer führt, gibt es ab dem nächsten Jahr also sieben EDEKA Stiegler-Märkte in der Region. Über das genaue Eröffnungsdatum kann aber auch Sven Stiegler bisher nichts sagen: „Es sind noch einige Bauanträge zu stellen, es gibt Lieferschwierigkeiten. Wir schätzen, dass wir im zweiten oder dritten Quartal 2023 eröffnen können. Aber wir werden sehen, was noch passiert“. Alle ehemaligen Mitarbeiter*innen werden durch eine Übernahmevereinbarung nun Mitarbeiter*innen von EDEKA Stiegler.

Frische aus der Pfalz und aus der ganzen Welt.

Unter diesem Motto werden die EDEKA Stiegler-Märkte geführt. Eine breite Produktpalette an regionalen Zulieferern

ist den Brüdern wichtig: über 250 regionale Lieferanten, darunter 110 in der Weinabteilung, sind in den Märkten

bislang vertreten, darunter auch mehrere Unternehmen aus Mutterstadt, wie „von Heike“ oder „vinolac“. Doch nicht nur Regionalität, sondern auch Frische ist EDEKA Stiegler wichtig; so gewann Sven Stieglers Markt in Frankenthal (Foltzring) im Jahr 2022 auch die Auszeichnung „Beste Obst-und Gemüseabteilung Deutschlands“.

Viel vor in Mutterstadt.

Bei EDEKA Stiegler ist immer viel los, auch außerhalb des normalen Einkaufs, denn hier wird Einkauf zum Erlebnis. Die

Unterstützung von Vereinen ist wichtig, so fand gerade der Spendenmarathon in Speyer statt, bei welchem insgesamt

5.250€ an Vereine und Institutionen in Speyer und Umgebung gespendet wurden. Diese Aktion wird als nächstes nach Frankenthal und mit Sicherheit auch in Zukunft nach Mutterstadt kommen. Auch Events wie Wein-oder Gintastings, die bereits in anderen Märkten sehr beliebt bei der Kundschaft sind, werden für den siebten Standort in Mutterstadt angedacht. Zu viel will Sven Stiegler zwar noch nicht verraten, aber auf eine Sache können sich die Kundinnen und Kunden freuen:

Die eigene Bäckerei „Bäcker Buwe“ wird auch in das Gebäude des real-Marktes einziehen. „Natürlich wird es auch

die hausgemachten Kuchen und Torten aus Stieglers eigener Konditorei geben. Seit diesem Jahr beschäftigen wir

in Speyer zwei Konditoren und eine Konditorin, die für unsere Märkte leckere Kuchen und Torten zubereiten. Außerdem belegte Brötchen, Snacks, Brote, eine Heißtheke und vieles mehr“, so Sven Stiegler. „Wir haben viel vor in Mutterstadt und freuen uns sehr auf 2023!“.



Foto: Ehemaliges Real Gelände in Mutterstadt / MRN News Archiv

