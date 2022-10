Germersheim – Mehrzweckboot für den Landkreis bei der Feuerwehr Leimersheim angekommen

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar

Dem Katastrophenschutz entlang des Rheins im Landkreis Germersheim stehen zurzeit drei Mehrzweckboote zur Verfügung. Am gestrigen Mittwoch, 26. Oktober, ist als Ersatz für ein Mehrzweckboot aus dem Jahr 1983 ein neues Boot in der Region angekommen. Das Mehrzweckboot ist bei der Freiwilligen Feuerwehr in Leimersheim stationiert und innerhalb weniger Minuten am Rhein einsatzbereit, wie Wehrführer Matthias Serr versichert.

Das Mehrzweckboot ist ein kreiseigenes Boot. Die Ersatzbeschaffung wurde vom Kreis finanziert. Das Land hat die Anschaffung mit etwa 30.000 Euro bezuschusst. Die Anschaffungskosten betrugen knapp 135.000 Euro. Die Städte Wörth und Germersheim haben aufgrund ihrer Hafenanlagen ebenfalls ein Mehrzweckboot vorzuhalten. Der Landkreis Germersheim hat zugesichert, sich bei der Ersatzbeschaffung der Mehrzweckboote der Städte mit einer Kreiszuwendung in Höhe von je 60.000 Euro an den Kosten zu beteiligen. Durch die Mitfinanzierung, werden die Boote in Germersheim und Wörth im Bedarfsfall auch für Einsätze im Katastrophenschutz zur Verfügung gestellt.

„Ich bin froh, dass wir nunmehr auch das kreiseigene Mehrzweckboot vor Ort haben. Der vergangene Sommer hat gezeigt, dass es immer wieder wichtig ist Boote im Einsatz zu haben, um sowohl bei der Brandbekämpfung aber auch bei der Personenrettung zu unterstützen“, so Landrat Dr. Fritz Brechtel. Der Kreischef bedankte sich bei den ehrenamtlichen Feuerwehrkräften für deren Engagement aber auch bei Maximilian Pfadt, der in seinem Kieswerk die Logistik für die Entladung des Bootes, das am Mittwochvormittag aus Rostock per Lkw in Leimersheim angeliefert wurde, kostenfrei zur Verfügung gestellt hat.

Hintergrund

Der Landkreis ist Aufgabenträger für den überörtlichen Brandschutz, die überörtliche allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (§ 2 Abs. 1 Nr. 2 und 3 LBKG). Diese Aufgabe erfüllt der Landkreis als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung (§ 2 Abs. 2 LBKG).

In der Sitzung des Kreisausschusses vom 8. Oktober 1982 wurde die Beschaffung und Bezuschussung von Feuerlöschbooten für den Katastrophenschutz und die Feuerwehren beschlossen. Das Land hat seinerzeit für die Hilfeleistung des Katastrophenschutzes und der Feuerwehren auf den Bundeswasserstraßen landeseigene Mehrzweckboote unter anderem für das Retten und Bergen von Personen sowie für Lösch- und Tauchereinsätze zur Verfügung gestellt. Die Mehrzweckboote wurden durch das Land beschafft, die Kommunen hatten die Kosten für die feuerwehrtechnische Ausstattung und Ausrüstung zu tragen.

Im Jahr 2001 hat das Land Rheinland-Pfalz sein Eigentum an den Mehrzweckbooten aufgegeben. Die Kreisverwaltung Germersheim hat alle drei Boote in ihr Eigentum übernommen. Seit diesem Zeitpunkt hat die Kreisverwaltung Germersheim Ersatzbeschaffungen, beispielsweise der Bootsmotoren, durchgeführt.

Im Einsatzfalle zu berücksichtigen ist auch das Feuerlöschboot Pamina 1, welches das Land Rheinland-Pfalz und die Stadt Karlsruhe gemeinsam für den Oberrhein mit Standort Hafen Karlsruhe gemeinsam für Katstrophenfälle auf dem Rhein beschafft haben. Bei Einsätzen auf dem Rhein arbeiten die Mehrzweckboote der Pamina 1 zu.

Quelle: Kreisverwaltung Germersheim