Hockenheim – Seniorennachmittag in Hockenheim – etwa 400 „Best ager“ in bester Stimmung

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar

Viel Zuspruch: Über 400 Senioren folgten der Einladung der Stadt und kamen bei der Veranstaltung zusammen

Von wegen „nichts los mit der älteren Generation“ – das Gegenteil bewiesen die am Seniorennachmittag gut gelaunten Mitbürgerinnen und Mitbürger der sogenannten „älteren Generation“ ab 75 in der schön geschmückten Stadthalle am 13.Oktober.

Schwungvoll kamen sie in die Stadthalle und freuten sich schon darauf, einen musikalischen Nachmittag zu verbringen, wieder mal den ein oder anderen Bekannten oder ehemalige Schulkameradinnen und Schulkameraden zu treffen und die ein oder andere politische Unterhaltung mit dem Oberbürgermeister und den Stadträtinnen und Stadträten zu halten.

In seiner eindrucksvollen Begrüßungsrede stellte Oberbürgermeister Marcus vor allem die wichtige und lange Lebenserfahrung der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger in den Vordergrund, aus der alle Jüngeren viel lernen könnten. „Was wären wir in unserer Gesellschaft heute ohne diese wichtigen Erinnerungen und Erzählungen der Älteren, die in ihrem Leben wirklich Vieles und zum Teil ja auch sehr Schlimmes erlebt haben?“ Dennoch habe sich diese Generation nicht unterkriegen lassen, sondern habe immer fleißig gearbeitet, aufgebaut und nach vorne geschaut.

Die nachfolgenden Generationen profitieren bis heute von dieser immensen Stärke und Kraft. Wichtig sei es deswegen ganz besonders, dass dies nicht in Vergessenheit geraten und man den älteren Mitmenschen weiterhin Respekt, Verständnis und Interesse zollen würde.

Fröhlicher Gesang: Die Kinder des Südstadtkindergartens sangen neben einem Kanon auch ein selbstgedichtetes Hockenheim-Lied.

Zeitler freute sich daher, dass trotz der derzeit nicht ganz einfachen Zeiten viele Hockenheimerinnen und Hockenheimer seiner Einladung gefolgt seien.

Alleinunterhalter und Entertainer Thomas Röcher motivierte mit Liedern wie „Rock mi“ und „Griechischer Wein“ und rief die Gäste zum Schunkeln auf. Diese ließen sich nicht zwei Mal bitten und schunkelten rhythmisch im Takt kräftig nach links nach rechts, es wurde mitgesungen und geklatscht.

Die Vorschulkinder des Südstadt-Kindergartens entführten die Anwesenden mit ihrem Auftritt in die herbstliche Jahreszeit. Sie sangen einige Lieder zum Thema Herbst und mit der Unterstützung des Publikums einen Kanon zum Lied „Hejo, spann den Wagen an“. Mit ihrem selbstgedichteten Ho-ckenheim-Lied animierten sie die gut gelaunten Besucher zum Mitsingen und Klatschen. Mit lautem Applaus wurden die Vorschulkinder verabschiedet.

Bei Kaffee und Kuchen kam es zu anregenden Gesprächen, man tauschte sich untereinander aus, die Freude über das ein oder andere Wiedersehen war den munteren Senioren anzusehen.

„Klasse, dass Hockenheim trotz der aktuell gestiegenen Kosten in vielerlei Bereichen nicht auf den Seniorennachmittag verzichtet und uns so nicht vergisst“, war der Tenor in der Halle.

Quelle: Stadtverwaltung Hockenheim / Stadtwerke Hockenheim