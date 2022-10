Frankenthal – EWF sammelt Grünschnitt und Laub

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar

Am Samstag, 29. Oktober, von 9 bis 13 Uhr bietet der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (EWF) an elf Standorten im Stadtgebiet wieder eine kostenlose Grünabfallsammlung mit Containern an. Neben Gras-, Hecken- und Baumschnitt (bis 15 cm Durchmesser) wird hier auch Laub eingesammelt. Pro Anlieferer dürfen bis zu zwei Kubikmeter abgegeben werden – das entspricht einem vollen einachsigen PKW-Anhänger.

Die Standorte im Einzelnen: Carl-Bosch-Ring / Parkplatz zwischen Winklerstraße und Wildstraße, Fontanesistraße / Parkplatz Gaststätte Sonnenbad, Gottfried-Keller-Straße gegenüber Lessingschule, Jean-Ganss-Straße / Ecke Rudolf-Kausch-Straße, Konrad-Adenauer-Platz / Ecke Friedensring, Nachtweideweg 17 a / EWF – Abt. Grünunterhaltung, Strandbad / Parkplatz 1, Eppstein / Kerweplatz, Flomersheim / Kerweplatz, Mörsch / Kerweplatz und Studernheim / Kerweplatz.

Zusätzliche Sammlung am 19. November

Darüber hinaus findet am Samstag, 19. November, ebenfalls in der Zeit von 9 bis 13 Uhr, eine zusätzliche kostenlose Containersammlung in der Fontanesistraße (Parkplatz Sonnenbad) und auf dem Konrad-Adenauer-Platz statt.

Weitere Auskünfte erteilen die Mitarbeiter des EWF unter 06233 89 777.

Quelle: Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)