Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Regionalwettbewerb von „Jugend musiziert“ für Heidelberg, den östlichen Rhein-Neckar-Kreis und den Odenwaldkreis findet am Wochenende vom 27. bis 29. Januar 2023 in der Musik- und Singschule Heidelberg statt. Der Wettbewerb ist ausgeschrieben für: Klavier solo, Harfe solo und Solo-Gesang, Drum-Set (Pop), Gitarre (Pop); dazu sind Ensembles aus den Bereichen Blasinstrumente, Streichinstrumente, Akkordeon eingeladen und besondere Besetzungen für Kompositionen Neuer Musik. Zudem gibt es die neue Kategorie Kammermusik für gemischte Ensembles. Eingeladen sind Schülerinnen und Schüler im Kindes- und Jugendalter, Auszubildende, junge Berufstätige und Studierende, die nicht in einer musikalischen Berufsausbildung stehen. Die Anmeldung ist bis Dienstag, 15. November 2022, möglich.

Wer am Wettbewerb „Jugend musiziert 2023“ teilnehmen möchte, füllt das auf der Webseite www.jugend-musiziert.org verfügbare Anmeldeformular aus und schickt es unterschrieben per Post an Jugend musiziert Heidelberg, c/o Musik- und Singschule Heidelberg, Kirchstraße 2, 69115 Heidelberg.

Weitere Informationen gibt es online unter www.musikschule.heidelberg.de oder in der Geschäftsstelle des Regionalwettbewerbs in der Musik- und Singschule Heidelberg bei Dr. Almut Runge-Woll, E-Mail jugend.musiziert@heidelberg.de, Telefon 06221 58-43590.