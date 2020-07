Worms – Radfahrer unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss kontrolliert

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag, 26.07.2020, versuchen gegen 03:00 Uhr Beamte der Polizei Worms einen 42-jährigen Radfahrer im Bereich der Herzogenstraße einer Kontrolle unterziehen, da dieser mit seinem Smartphone telefoniert und über eine rot zeigende Lichtzeichenanlage gefahren ist. Der 42-Jährige kann nach kurzem Fluchtversuch gestellt und der Kontrolle unterzogen werden. Es kann bei dem Mann zudem Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein entsprechender Test ergibt 1,33 Promille. Ein weiterer Test schlägt zudem positiv auf den Konsum der Betäubungsmittel “Kokain” und “THC” an. Dem 42-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen.

