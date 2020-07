Worms – Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag, 25.07.2020, befährt gegen 00:30 Uhr ein 19-jähriger Wormser die Donnersbergstraße in Richtung Hochheimer Straße. Laut Zeugenaussagen kommt er nach rechts von der Fahrbahn ab und streift die dortige Bordsteinkante. Der 19-Jährige stürzt kopfüber auf den Gehweg und kommt erst ca. 8 Meter nach dem Zusammenstoß zum Liegen. Nach erfolgter Erstversorgung an der Unfallstelle wird er schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Bei der Unfallaufnahme können die eingesetzten Beamtin starken Alkoholgeruch bei dem Mann feststellen. Es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen.