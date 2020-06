Heppenheim – Jugendzentrum Mörlenbach wieder geöffnet – “Reläxx” ist aus der Corona-Zwangspause zurück – Beschränkung auf maximal zehn Kinder

Maxdorf/Fußgönheim (ots) INSERATwww.optikadam.de Am Montagmorgen, gegen 02:15 Uhr befuhr ein Schwertransporter die Anschlussstelle Maxdorf/Fußgönheim der Bundesautobahn 650 in Fahrtrichtung Bad Dürkheim. Im Kurvenbereich der Autobahnausfahrt platzte an dem Sattelauflieger ein Hydraulikschlauch, wodurch auch eine größere Menge an Hydraulikflüssigkeit ausdrang und auf die Fahrbahn lief. Eine Weiterfahrt war nicht möglich. Bei der Ladung handelte es sich ... Mehr lesen »