Hockenheim – Junge Vorbilder am Kraichbach

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Das junge Geschwisterpaar Josephine und Jason Ruffler engagie-ren sich aus freien Stücken an der Erhaltung eines schönen Stadt-gebietes und dem Schutz der Umwelt. Selbst in Zeiten der Corona Krise sind sie am Kraichbach unterwegs und haben aus dem Bach-bett allerlei Müll entfernt. Hier kamen die skurrilsten Dinge zum Vorschein und diese gehören nicht zu einem natürlichen Erscheinungsbild des Kraichbachs. Die Menschen entsorgen hier nicht nur Ihre mitgebrachten Flaschen, sondern auch zweckentfremdete Straßenschilder und sogar das Zubehör eines Rollers wurde dabei gefunden. „Es verwundert mich schon sehr, auf welche Gedanken manche Menschen kommen und dabei so sorglos mit ihrer Umwelt umge-hen. Gleichzeitig macht es mich aber auch unheimlich stolz, dass sich dieses Geschwisterpaar der Sache angenommen hat. Der Ein-satz und die Leidenschaft der Beiden ist großartig und erfährt meine volle Unterstützung“, so Oberbürgermeister Zeitler.

Im Beisein von Tom Steinmann, dem Bauhofleiter der Stadt Ho-ckenheim und dem Ehepaar Renate und Jürgen Rottmayer von den Grünen Engeln sprach Herr Oberbürgermeister Zeitler den beiden Geschwistern seinen Dank und Anerkennung aus.

„Mit Glück haben wir gerade zwei neue Grüne Engel gewonnen, welche auch in Zukunft sich für die Mitbürgerinnen und Mitbürger der Stadt Hockenheim als Vorbild einsetzen. Natürlich können sich alle Interessierten über die Lokale Agenda den Grünen Engeln anschließen und so zu einem sauberen Stadt-bild beitragen“, ergänzt Herr Oberbürgermeister Zeitler.