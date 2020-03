Hockenheim – Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag in Hockenheim wurde eine Person leicht verletzt. Ein 39-jähriger Mann war gegen 11.45 Uhr mit seinem Lieferwagen in der Bürgermeister-Zahn-Straße in Richtung Ziegelstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Karlstraße missachtete er die Vorfahrt eines 41-jährigen Fiat-Fahrers und stieß mit ihm zusammen. Dabei erlitt der Fahrer des Fiat leichte Verletzungen am Arm und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Dessen Fiat wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

