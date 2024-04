Speyer – Zahlreiche Highlights beim BRAZZELTAG 2024 – Die Technik Museen Sinsheim Speyer veröffentlichen spektakuläres Programm

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Im letzten Jahr feierten über 20.000 Besucher den BRAZZELTAG in Speyer. Auch diesen Mai bietet das Technik Museum Speyer ein atemberaubendes Programm, das in dieser Form weltweit einzigartig ist. Neben beliebten Klassikern haben die Macher auch einige Neuerungen im Gepäck. Eines der Highlights beim Technik-Festival ist der Porsche 917 Kurzheck Coupé – der erste Porsche, der den Gesamtsieg beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans erringen konnte. Dieses und unzählige weitere außergewöhnliche Fahrzeuge können Besucher des BRAZZELTAG live erleben. Die Veranstaltung findet am 11. & 12. Mai 2024, jeweils von 9 Uhr – 18 Uhr statt. Tickets sind sowohl vor Ort als auch online erhältlich.

Die Highlights des BRAZZELTAG 2024

Eine Legende des Motorsports wird beim diesjährigen BRAZZELTAG zu sehen sein. Der Porsche 917 Kurzheck Coupé begibt sich auf den Brazzelparcours. Das Fahrzeug mit luftgekühltem Zwölfzylinder-Mittelmotor leistete in der stärksten Version beeindruckende 1100 PS. Durch den ersten Porsche-Gesamtsieg beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans 1970 wurde der Porsche 917 unsterblich. Ein technisches Wunderwerk mit extrem flacher Karosserie können die Brazzeltag-Begeisterten mit einem Porsche 908/02 im Technik Museum Speyer erleben. Das Fahrzeug von 1969, das eindrucksvoll Porsches Konstruktionskunst zeigt, trägt zu Recht den Spitznamen „Flunder“. Ein deutlich größeres Gefährt wird mit dem Renntruck von Mercedes Benz Trucks Classic auf dem Brazzelparcours präsentiert. Den Kennern der Szene ist auch der prominente Fahrer ein Begriff. Der aktive Fahrer Steffen Faas, der bereits verschiedene Erfolge beim Promoter’s Cup einfahren konnte, wird den massiven Rennwagen durch den Parcours steuern.

Stuntshows in der Brazzelarena

Beim BRAZZELTAG kommen selbstverständlich auch Fahrzeuge auf zwei Rädern zum Einsatz. Die beiden Stuntfahrer Adrian Guggemos und Chris Rid werden in der Brazzelarena atemberaubende Motorrad-Stunts vorführen. Die Shows zeigen, wie Mensch und Maschine als eine Einheit funktionieren und auf außergewöhnliche Art und Weise an ihre Grenzen gehen können.



Auf ein Neues mit der Area 67 und den Wasteland Warriors

Nicht zuletzt aufgrund der Fülle an Programmpunkten und Darbietungen wird das weitläufige Museumsgelände komplett genutzt. So werden auch in diesem Jahr die Area 67 und das Brazzel-Wasteland das Programm komplettieren. Ein Sea Lynx Hubschrauber wird eigens von der Bundesmarine nach Speyer fliegen und am BRAZZELTAG aus nächster Nähe zu begutachten sein. Zwei Triebwerke mit je 5747 PS können die Besucher bei den Motorenstarts der beliebten Transall C160 erleben. Die Kraft der Rolls-Royce-Triebwerke ist auf der Haut spürbar und für jeden Technik-Fan ein unvergessliches Erlebnis. Die Transall, wie auch der Sea Lynx und verschiedene Militärfahrzeuge sind Teil der Area 67. Die Besucher können sich auf ein einzigartiges Erlebnis freuen, wenn die Wasteland Warriors, die Rostreiter und die Megabosch Roadcrew ihre postapokalyptische Welt auf dem BRAZZELTAG zum Leben erwecken. Als weiteres Highlight in diesem Bereich besteht erneut die Möglichkeit, sich bei einer Mitfahrt in einem Trial-Taxi der Offroad-Crew die Grenzen der Physik aufzeigen zu lassen.

Brutus darf nicht fehlen

Der international bekannte Brutus darf selbstverständlich beim BRAZZELTAG nicht fehlen. Bei dem Experimentalfahrzeug bildet ein Fahrgestell mit Kettenantrieb von 1907 die Grundlage. Hierauf wurde ein 12-Zylinder-Flugmotor von BMW mit einem Hubraum von 47 Litern montiert. Dieses einmalige Gefährt kann man beim BRAZZELTAG in Aktion erleben. Neben den motorisierten Highlights gibt es beim BRAZZELTAG an jeder Ecke weitere Attraktionen zu sehen und zu hören. Auch kulinarisch kommt keiner der großen und kleinen Gäste zu kurz. Eine zweistellige Anzahl an Food-Ständen lässt keinen Wunsch unerfüllt, während die unzähligen Kuriositäten auf dem Museumsgelände bestaunt werden können. Das komplette Programm sowie der Zeitplan werden im Vorfeld der Veranstaltung auf www.brazzeltag.de veröffentlicht. Die Anreise ist mit dem Auto, den öffentlichen Verkehrsmitteln und in diesem Jahr sogar mit dem Flugzeug über den direkt angrenzenden Flugplatz möglich. Die ansässigen Flugsport-Vereine und Flugschulen (PFW-Fliegergruppe, Flugsportverein Speyer e.V., Flugschule Löffler, Motorfluggemeinschaft Speyer e.V. und Flugschule Otto Funk) bieten zudem Rundflüge für alle Interessierten an.