Rhein-Pfalz-Kreis – Frühlingsmarkt am 27. April 2024 in Schifferstadt

Schifferstadt / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag, den 27. April verwandelt der Frühlingsmarkt den Kreuzplatz und Teile der Hauptstraße in Schifferstadt zwischen 10 Uhr und 17 Uhr in eine Genuss- und Infomeile für Groß und Klein. Bürgermeisterin Ilona Volk eröffnet um 11 Uhr in der Hauptstraße / Ecke Parkplatz Hausnummer 27 die Veranstaltung und wird hierbei musikalisch von dem Schulorchester und der Bläserklasse 6 des Paul-von-Denis-Gymnasiums, unter Leitung von Anne Habermehl, begleitet.

Besucherinnen und Besucher haben die Gelegenheit durch die Stadt zu schlendern und zu genießen. Pflanzen, frühlingshafte Deko, Holz- und Keramikobjekte und Vieles mehr finden sich auf dem Veranstaltungsgelände. Interessantes für Kinder wie z.B. zwei Hüpfburgen, Infostände und verlängerte Öffnungszeiten des Einzelhandels sorgen für ein rundum attraktives Angebot. Die musikalische Gestaltung wird in diesem Jahr “Akkordeon der Welt” übernehmen. Akkordeonist Andreas Rathgeber hat handgemachte Musik von seinen Reisen quer über den Globus im Gepäck. Mit Französischer Musette, Tangos, Bossa-Nova, Swing, aber auch mit Filmmusik, alten Schlagern, sowie Rock- und Popsongs ist er mobil unterwegs und verleiht dem Frühlingsmarkt eine besondere Atmosphäre.

Lassen Sie sich überraschen und genießen Sie ein paar entspannte Stunden auf dem Markt. Für das leibliche Wohl sorgen Leckereien wie Bratwürste, Langosch, Flammkuchen, Knoblauchbaguettes, Cupcakes, Waffeln, Currywurst und Kuchen. Gegen den Durst gibt es alkoholfreie Getränke, Kaffee, Schokoheißgetränke, Wein, Bier und Sekt.



Im Marktgelände selbst nehmen die Einzelhändler Blumen Akgün, Reha & Sport Factory und Früchtehaus Schon teil. Zusätzlich sind Schifferstadter Gewerbetreibende und Vereine wie die Bayerische Landesbrandversicherung mit Hüpfburg und Tombola zugunsten eines sozialen Projektes in Schifferstadt, Cupini Cupcakes, Freie Saaten e.V., BürgerINenergie e.G. oder der Weltladen und die Thüga Energie GmbH mit Ständen vertreten. Getauscht werden kann am Stand des Umweltbeauftragten Frank Schmitt und der Ersten Beigeordneten Ulla Behrendt-Roden: Sie organisieren eine Pflanzentauschbörse. Kleine Jungpflanzen von Stauden, Sträucher, Gemüse und Blumen können munter getauscht werden. Einfach Tauschmaterial mitbringen und gegen das eine oder andere Pflänzchen eintauschen.

Der Malteser Hilfsdienst e.V. übernimmt nicht nur den wichtigen Sanitätsdienst, die Ehrenamtlichen informieren auch über ihre Arbeit. Große und kleine Interessierte haben die Möglichkeit, den Rettungswagen zu erkunden oder an der Reanimationspuppe das Erste Hilfe Wissen aufzufrischen. In diesem Jahr ist auch wieder der Tierschutzverein 1985 Schifferstadt mit einem großen Flohmarkt und Tombola dabei.

Als Parkplätze für auswertige Besucherinnen und Besucher bieten sich neben den öffentlichen Parkplätzen in der Innenstadt auch der Parkplatz am Bahnhof Süd an. Bitte beachten Sie das Parkverbot (gültig am 27. April) auf dem Veranstaltungsgelände, insbesondere der Parkplatz in der Hauptstraße.

Die Veranstaltung wird finanziell unterstützt von der Sparkasse Vorderpfalz.

QUelle Schifferstadt