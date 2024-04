Mannheim – einander. Aktionstage 2024 – Aufruf zur Beteiligung mit eigenen Veranstaltungen

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die einander. Aktionstage bilden vom 27. September bis zum 27. Oktober einen Rahmen für Veranstaltungen für ein respektvolles Zusammenleben in Vielfalt und gegen Diskriminierung in ganz Mannheim. Alle Einrichtungen, Organisationen, Vereine, Gruppen und sonstige Akteure sind eingeladen, sich mit Kooperationsveranstaltungen an den einander. Aktionstagen zu beteiligen und gemeinsam ein deutliches Zeichen zu setzen. Aktuell reihen sich verschiedene einschneidende Krisen aneinander und überlappen. Deren Folgen sind wahrnehmbar in einer gesellschaftlichen und individuellen Verunsicherung und zeigen sich auch in einer verstärkten Gereiztheit und einer Verhärtung im Umgang miteinander. Rechtspopulistische und -extreme Gruppierungen verzeichnen Erfolge, menschenfeindliche Positionen in der Mitte der Gesellschaft salonfähig zu machen. Internationale Konflikte wie der Krieg in der Ukraine und der Nahostkonflikt haben unmittelbar Einfluss auf in Mannheim lebende Menschen und prägen das Miteinander vor Ort. Meinungsverschiedenheiten und unterschiedliche Positionen stoßen mitunter unversöhnlich bis feindselig aufeinander.

In dieser gesellschaftlichen Atmosphäre sind die demokratischen Werte des Respekts, der Solidarität und der Offenheit für Verständigung besonders gefordert. Gerade in Zeiten von Krisen ist ein Engagement stadtweit und aber auch in den einzelnen Quartieren und Nachbarschaften wichtig, um sich für die Grundwerte des Zusammenlebens und die Anerkennung von Vielfalt stark zu machen. Die einander. Aktionstage haben zum Ziel, dieses zahlreiche Engagement vor Ort zusammenzuführen und ein Miteinander zu stärken, das vom wechselseitigen Respekt der hier lebenden Menschen geprägt ist. Die Online-Anmeldung einer Veranstaltung ist ab 24. April möglich. Anmeldefrist ist der 28. Juni. Weitere Informationen zu den Teilnahmebedingungen und zur Anmeldung gibt es unter www.mannheim.de/einander-aktionstage. Die einander. Aktionstage sind eine Initiative des Mannheimer Bündnisses für ein Zusammenleben in Vielfalt, das als Zusammenschluss von Institutionen aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Politik und Verwaltung den unterschiedlichen Formen der Benachteiligung und Ausgrenzung entgegenwirkt und ein respektvolles Zusammenleben in Mannheim fördert.