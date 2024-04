Südliche Weinstraße – Joshua Huppertz gewinnt diesjährigen Großen Preis der Südlichen Weinstraße – Besucherandrang, Sommerwetter und rund 750 Teilnehmende am Renntag der Extraklasse

Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar – Am vergangenen Samstag herrschte wieder Tour de France-Feeling an der Südlichen Weinstraße: Die Radsportbundesliga hat mit dem Großen Preis der Südlichen Weinstraße ihren Auftakt in die Saison genommen. Diesjähriger Sieger des Profirennens: Joshua Huppertz. Er fuhr die 144 Kilometer in drei Stunden und 18 Minuten. Start und Ziel waren am Deutschen Weintor in Schweigen-Rechtenbach. „Dass dieses Bundesligarennen nun zum dritten Mal im Landkreis Südliche Weinstraße stattgefunden hat, macht mich stolz – das ist hervorragende Werbung für unsere Region“, fasst Landrat Dietmar Seefeldt zusammen. Er gab auch in diesem Jahr den Startschuss für die Profis und erlebte den Verlauf des Rennens aus nächster Nähe: Er fieberte in einem Begleitfahrzeug des Teams Bike Aid SÜW mit, mit dem der Landkreis Südliche Weinstraße kooperiert.

Abermals hat der RV Vorwärts 1904 Offenbach e.V. in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Südliche Weinstraße und Sponsoren den „Großen Preis der Südlichen Weinstraße“ quer durch SÜW auf die Beine gestellt. Das Überlandrennen – von denen es deutschlandweit nur noch sehr wenige gibt – forderte die Teilnehmenden nicht nur wegen des anspruchsvollen Parcours. Die Strecke führte teils über Wirtschaftswege und auch über unbefestigte Passagen, sogenannte Gravel-Abschnitte, also Offroad für Rennräder. Auch der Wetterwechsel auf außergewöhnlich warme Temperaturen bis zu 26 Grad Celsius verlangte Anpassungsfähigkeit. Erstmals fanden dieses Jahr zwei Jedermann-Rennen über 85 und über 50 Kilometer für Frauen und Männer statt. Über 50 Kilometer gewann Marco Kaufmann beziehungsweise Katharina Pier. Anja Schröder entschied das 85-Kilometer-Jedermannrennen der Frauen für sich, Maximilian Becker das der Männer.



Organisator Andreas Gensheimer vom RV Vorwärts Offenbach berichtet: „Wir haben ein tolles Radsportfest erlebt und wieder sehr viel positive Rückmeldungen für das sicherlich besondere Rennen und die Südliche Weinstraße erhalten. Gegenüber dem ersten Jahr haben wir unsere Starterzahlen verdoppelt. Die damit verbundenen Herausforderungen haben wir zum großen Teil sehr gut gemeistert, aber natürlich sind hier auch Dinge aufgetaucht und zurückgemeldet worden, die wir das nächste Mal besser machen.“

Viel zu sehen und zu erleben für Gäste

Ein Tross von Begleitfahrzeugen, die eigens am Vortrag angereiste Motoradstaffel der Polizei des Landes Rheinland-Pfalz, Polizei- und Rettungswagen sowie zahlreiche Helferinnen und Helfer des Veranstalters sicherten das Feld. Großer Besucherandrang herrschte am Deutschen Weintor in Schweigen, von wo die meisten Rennen des Tages starteten und alle endeten. Denn neben dem Bundeliga-Auftakt fanden weitere Rennen statt: Die genannten Jedermann-Rennen über 85 und über 50 Kilometer, Wertungsrennen der Frauen, Senioren, Amateure, U19, U17 weiblich, U17 männlich, U15, U 13, U11 und ein sogenanntes Fette Reifen-Rennen. Letzteres war für Kinder, die einen ersten Schritt im Radsport machen: auf Mountainbikes oder Straßenrädern. Dünne Rennräder waren bei diesem Rennen nicht erlaubt. Für ganz besonders fröhliche Gesichter auf und neben der Strecke sorgte das Laufradrennen der Allerjüngsten. Auch sie rollten wie die Großen durchs Weintor ins Ziel. Über alle Rennen und Klassen hinweg haben rund 750 Sportlerinnen und Sportler teilgenommen.

Die Sparkasse Südpfalz-Bergwertung entschied Joshua Huppertz für sich, die Lotto Rheinland-Pfalz-Sprintwertung Tobias Müller. Handke Brunnenbau-Gravel-König wurde Tobias Nolde. Alle Ergebnisse sind online abrufbar unter www.dsergebnis.de

Bildunterschriften:

1) Landrat Dietmar Seefeldt gab den Startschuss für das Bundesligarennen. Foto: KV SÜW

2) Kurz vorm Start: Landrat Dietmar Seefeldt (Mitte) mit dem Team Bike Aid Südliche Weinstrasse (mit Trikots in Orange). Foto: KV SÜW

3) Auch die Kleinsten waren groß dabei, hier kurz vorm Start des Fette-Reifen-Rennens. Foto: KV SÜW