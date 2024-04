Heidelberger Azubi-Netzwerk mit neuem Format am Start: Ab sofort gibt es den Azubi-Stammtisch – Erfolgreiche Premiere am 3. April – Jetzt anmelden für nächstes Treffen am 8. Mai

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Azubi-Netzwerk will die Vernetzung von Auszubildenden aus Heidelberger Betrieben mit vielfältigen Veranstaltungen weiter fördern. Zusätzlich zu Veranstaltungen wie der „Ersti-Feier“ zum Ausbildungsstart ist jetzt ein neues Format hinzukommen: der Azubi-Stammtisch, ein monatliches Treffen in lockerer Runde in der Heidelberger Altstadt. Die Stadt Heidelberg hat damit einen Wunsch der Auszubildenden nach regelmäßigen Austauschmöglichkeiten aufgegriffen. Start war am 3. April 2024 im Cocktail-Café „Regie“. Auszubildende, die sich über Freizeit und Berufliches austauschen und andere Azubis kennenlernen wollen, sind eingeladen, sich der Stammtisch-Runde anzuschließen. Das nächste Treffen findet am Mittwoch, 8. Mai 2024, statt.

Tim Olbrich, der derzeit eine Ausbildung bei Collins Aerospace absolviert, fand den ersten Stammtisch super: „Mit dem Stammtisch haben wir die Möglichkeit, uns häufiger mal zu sehen und noch besser kennenzulernen. Indem uns das Azubi-Netzwerk den Rahmen hierfür liefert und die Treffen organisiert, ist das umsetzbar.“ Auch das Orga-Team zeigte sich zufrieden über den Start und möchte die Stammtisch-Reihe auf jeden Fall fortsetzen. Weitere Termine sind für den 8. Mai, 5. Juni und 3. Juli 2024 jeweils um 17 Uhr im „Regie“, Theaterstraße 2, in der Heidelberger Altstadt geplant. Danach soll eine Bilanz gezogen und geschaut werden, ob der Stammtisch in dieser oder veränderter Form weitergeführt wird.

Interessierte Auszubildende können sich beim Orga-Team für die kommenden Termine per

E-Mail an azubi-netzwerk@heidelberg.de anmelden oder über den Anmeldelink auf der Internetseite des Bündnisses für Ausbildung und Arbeit unter www.arbeit-heidelberg.de/buendnisprojekte/azubi-netzwerk-heidelberg. Hier gibt es auch aktuelle Informationen zu den Aktivitäten des Azubi-Netzwerks – ebenso auf dem neuen Instagram-Kanal des Azubi-Netzwerks: @hdazubinetzwerk.