Speyer – NACHTRAG TÖDLICHER MOTORRADUNFALL – 16jährige stirbt im Krankenhaus

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Polizei Speyer nun offiziell mitteilen, war die Fahrerin des Leichtkraftrades, die tödlich verletzt wurde, nicht wie in der Erstmeldung berichtet 17 Jahre, sondern erst 16 Jahre alt.

Am Sonntagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, Die 16-jährige Jugendliche fuhr mit ihrem Leichtkraftrad in Speyer auf der Stockholmer Straße in Richtung Am Neuen Rheinhafen. In einem Kurvenbereich, wenige hundert Meter vor der Straße Am Neuen Rheinhafen, kam die 16-Jährige aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Laternenmast. Durch die Kollision wurden sowohl das Leichtkraftrad als auch die Fahrzeugführerin mehrere Meter durch die Luft geschleudert.

Eine Verkehrsteilnehmerin beobachtete den Unfall in ihrem Seitenspiegel und begab sich unmittelbar zur verunfallten 16-Jährigen, um Erste Hilfe zu leisten. Zum Unfallzeitpunkt trug die Jugendliche einen Helm. Wenige Momente später traf ein weiterer Verkehrsteilnehmer ein, der den Rettungsdienst verständigte. Der Rettungsdienst hat die schwerverletzte Jugendliche vor Ort reanimiert und in eine Unfallklinik nach Ludwigshafen verbracht.

In der Klinik verstarb die Jugendliche an den Folgen ihrer Verletzungen. Das Leichtkraftrad erlitt bei dem Unfall einen Totalschaden.

Nach Angaben der Zeugen herrschte zum Unfallzeitpunkt kein Verkehr. Anhaltspunkte für Fremdverschulden haben sich bislang nicht ergeben. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei zur Unfallursache dauern an.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen / Polizeiinspektion Speyer / Staatsanwaltschaft Frankenthal (ots)

Foto: MRN Symbolbild