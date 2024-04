Rhein-Pfalz-Kreis – FREIE WÄHLER-Landtagsfraktion lädt zum Girl’s Day ein

Schifferstadt / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Blick hinter die politische Bühne werfen

Einen Blick hinter die politische Bühne des Landtags Rheinland-Pfalz werfen. Das bietet die FREIE WÄHLER-Landtagsfraktion im Rahmen des Girls’ Day am Donnerstag, 25. April 2024.

Der Landtagsabgeordnete Patrick Kunz lädt junge Mädchen ab 15 Jahre ein, einen Einblick in die landespolitische Arbeit zu erhalten. Wie sieht die Arbeit des Abgeordneten Kunz aus? Was haben die Mitarbeiter in der Fraktionsgeschäftsstelle so alles zu tun? Der Abgeordnete und die Mitarbeiter der Fraktion bieten einen exklusiven Blick hinter die Kulissen in Mainz.

Wer Interesse daran hat, Politikluft zu schnuppern, meldet sich bitte bis Montag, 22. April, im Wahlkreisbüro des Abgeordneten Patrick Kunz in Schifferstadt unter:

E-Mail wahlkreisbuero@patrickkunzmdl.de.