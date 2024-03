Mannheim – 563 Kinder bereiten sich aktuell auf ihre Erstkommunion vor

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Erstkommunion: „Freundschaft mit Jesus finden“

563 Kinder bereiten sich aktuell vor / Fest-Gottesdienste ab 6. April

Aktuell bereiten sich über 560 Kinder im Katholischen Stadtdekanat Mannheim auf ihre Erstkommunion vor. Viele von ihnen werden das Sakrament der Eucharistie erstmals ab 6. April empfangen. Besonders viele Erstkommunion-Gottesdienste finden am so genannten „Weißen Sonntag“, 7. April, dem ersten Sonntag nach Ostern, statt. Während der Messe werden Mädchen und Jungen dann in die Abendmahls¬gemeinschaft der katholischen Kirche aufgenommen.

Mancherorts ist die Zahl der Erstkommunionkinder so groß, dass ein Termin für den Empfang des Sakraments der Eucharistie nicht ausreicht. Besonders viele Jungen und Mädchen gehen in diesem Jahr in der Kirchengemeinde Mannheim Maria Magdalena zur Kommunion. Dort sind es aktuell 103 Kinder, die sich in den zurückliegenden Monaten auf den Empfang des Sakraments vorbereitet haben. Ebenfalls viele Kinder gehen in diesem Jahr in den Kirchengemeinden Mannheim Nord (78 Kinder) und Mannheim Südwest (74 Kinder) zur Kommunion.

Viele haupt- und ehren¬amtliche Mitarbeiter:innen der Pfarreien sowie engagierte Eltern haben die Kinder begleitet und ihnen Grundlagen des christlichen Glaubens und der Feier des Gottesdienstes vermittelt. „Die Kinder werden mit großem Engagement begleitet. Sie können sich mit all ihren Fragen zum Glauben ins Gespräch einbringen. Ziel in der Vorbereitung ist es, dass die Kinder Freundschaft und Gemeinschaft mit Jesus finden und eine lebendige Beziehung mit Gott erfahren“, erklärt Dekan Karl Jung.

Doch nicht jedes Kind, das sich in Mannheim vorbereitet, feiert die Erstkommunion auch in Mannheim. Zwölf der insgesamt 48 Kommunionkinder der Katholischen Polnischen Missionsgemeinde werden mit ihren Familien in Polen feiern. 14 Kinder mit brasilianischen Wurzeln, die in der spanischsprachigen Mission die Erstkommunionvorbereitung aktuell erleben, empfangen die Erstkommunion erst zum Festtag der Schutzpatronin Brasiliens „Nossa Senhora da Aparecida“ am 12. Oktober in Weinheim. Auch Kinder der ukrainischen Gemeinde werden erst im Sommer die Vorbereitung beendet haben, während die 44 Mädchen und Jungen der Kroatischen Gemeinde direkt am „Weißen Sonntag“ um 13 Uhr in der Heilig Geist-Kirche Erstkommunion feiern werden. (schu/ Bild: kathma/Schuhmann)

