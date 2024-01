Mannheim – Neue Schulungsangebote für Vereine 2024

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Auch 2024 bietet die Beauftragte für Bürgerschaftliches Engagement der Stadt Mannheim wieder Schulungen zur Förderung der Vereinstätigkeit in Mannheim an. Bei den Seminaren stehen Expertinnen und Experten den Engagierten beratend zur Seite, um sie optimal auf ihre ehrenamtlichen Aufgaben vorzubereiten. Bestehendes Wissen kann dabei aktualisiert und erweitert werden. Das vielseitige Schulungsprogramm geht gezielt auf aktuelle Herausforderungen ein, mit Schwerpunkten wie Vereinsrecht, Social Media und Mittelbeschaffung. Neu in diesem Jahr sind Online-Seminare, die abends unter der Woche stattfinden, um eine flexiblere Teilnahme zu ermöglichen. Sarah Schmitt, die Beauftragte für Bürgerschaftliches Engagement der Stadt Mannheim betont die Bedeutung der Schulungen: „Engagierte Vereinsmitglieder tragen maßgeblich zum gesellschaftlichen Zusammenhalt bei. Mit unseren Schulungsangeboten wollen wir sicherstellen, dass sie gut vorbereitet und informiert sind, um ihre Aufgaben erfolgreich zu meistern.“ Die Termine für das Jahr 2024 sind unter www.mannheim.de/schulungsangebot-fuer-vereine verfügbar.



Im ersten Quartal 2024 erwarten Interessierte die folgenden Schulungsangebote:

Am Samstag, 27. Januar, findet ab 10 Uhr das Seminar „Social Media für Vereine“ statt. Es wird geklärt, wie die richtigen Social-Media-Kanäle ausgewählt werden, was zur guten Social-Media-Kommunikation gehört und wie die Zielgruppe erreicht werden kann. Am Donnerstag, 8. Februar, geht es ab 18.30 Uhr um das Thema „Datenschutzgrundverordnung – keine Angst vor neuen Regelungen“. In der Online-Veranstaltung „Vereinswerkstätte“ am Donnerstag, 22. Februar, ab 18.30 Uhr geht es darum, ein Zukunftsbild des Vereins zu erstellen. Darauf aufbauend findet am Samstag, 13. April, ein Workshop statt, in dem ein entsprechender Umsetzungsplan erarbeitet wird. Alle teilnehmenden Vereine können zudem ein individuelles Beratungsgespräch vereinbaren. Am Samstag, 16. März, ab 10 Uhr widmet sich ein Seminar dem Thema „Vorstand im Verein – Haftung, Versicherung und Kassenprüfung“. Es richtet sich sowohl an Vorstandsmitglieder als auch an Vereinsmitglieder, die sich für eine Vorstandstätigkeit oder die Übernahme des Amts eines Kassenprüfers interessieren.

Weitere Informationen und Termine sowie die Anmeldemöglichkeiten gibt es unter www.mannheim.de/schulungsangebot-fuer-vereine.