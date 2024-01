Mannheim – Proske fällt rund sechs Wochen aus

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Adler Mannheim müssen in den kommenden rund sechs Wochen auf Yannick Proske verzichten. Der Angreifer zog sich in der Partie gegen Düsseldorf am vergangenen Sonntag eine Muskelverletzung zu und wird voraussichtlich die restliche PENNY DEL Hauptrunde verpassen. „Für Yannick ist es selbstredend extrem bitter, im Hauptrundenendspurt zu fehlen. Mit seiner Geschwindigkeit und seiner hohen Einsatzbereitschaft hat er unser Angriffsspiel in den vergangenen Wochen ordentlich belebt“, äußert sich Cheftrainer Dallas Eakins zum Ausfall des 20-Jährigen. Proske wechselte Mitte Oktober aus Iserlohn nach Mannheim und sammelte in 31 Partien drei Tore und sieben Vorlagen.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

mitteilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail